Polska U19 odpadła z mistrzostw Europy

Polska U19 po remisie 1:1 z Włochami odpadła z mistrzostw Europy. Nie był to udany turniej dla Polaków, choć do samego końca liczyli się w walce o awans do play-offów. Zaważył gorszy wynik w strzelonych bramkach.

Oddane prowadzenie

Po porażce z Portugalią i skromnym zwycięstwie nad Maltą, Polacy musieli wygrać z Włochami, aby zapewnić sobie awans. Z pewnością nie byliśmy faworytem tego pojedynku, ale nasza młodzieżowa kadra szczęśliwie wyszła na prowadzenie. W siódmej minucie, po szturmie na bramkę Włochów, na strzał zdecydował się Igor Strzałek. Piłka skozłowała tuż przed golkiperem, a zawodnik Legii mógł cieszyć się z drugiej bramki podczas Euro U19. Za tę bramkę z pewnością należy winić bramkarza Azzurrich. Golkiper na takim poziomie nie powinien sobie pozwolić na taki błąd.

W 34. minucie solową akcję przeprowadził Samuele Vignato. Piłkarz Monzy w Serie A otrzymywał mało szans, ale kibice bacznie śledzący ligę mogli dostrzec spory potencjał w młodym chłopaku, co pokazał podczas samodzielnego rajdu. Vignato przebiegł sam prawie całe boisko i wyłożył futbolówkę jednemu z kolegów. Hasa nie pomylił się i doprowadził do wyrównania.

Brak bramek w drugiej połowie

Wynik 1:1 był na rękę Włochom, ponieważ zapewniał im awans do play-offów. Polacy przez drugie 45 minut nie potrafili stworzyć żadnej groźnej okazji. Mimo walki odpadli z turnieju. W fazie grupowej próg błędu jest czasami minimalny, a o braku awansu zadecydowały detale. Bilans bramkowy był taki sam jak Włochów, ale mieliśmy mniej bramek strzelonych. Gol więcej w starciu ze słabą Maltą mógł zapewnić nam awans, ale nasza kadra długo męczyła się ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem.

