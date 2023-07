Tottenham wciąż uparcie trzyma się Kane’a

Harry Kane od kilku lat jest w kręgu zainteresowań innych klubów, ale włodarze Tottenhamu ani myślą o jego sprzedaży. Sam zawodnik według doniesień ma być chętny do przenosin, a Koguty odrzuciły ostatnio ofertę Bayernu Monachium opiewającą na 70 milionów funtów plus bonusy.

W poprzednich latach wiele klubów próbowało ściągnąć do siebie Harry’ego Kane. Włodarze Tottenhamu byli jednak uparci i albo wymagali oporowej ceny albo o odejściu nie było mowy. Jak donoszą angielskie media i między innymi Fabrizio Romano, Bayern Monachium złożył drugą ofertę opiewającą na 70 milionów funtów + bonusy. Jak na zawodnika, któremu za rok kończy się kontrakt, jest to kusząca propozycja, ale została odrzucona.

Anglik ma sam chcieć transferu do klubu mistrza Niemiec, ale Daniel Levy jest uparty i nie chce pozbyć się swojego najlepszego zawodnika, który jest gwarantem wielu bramek.

Tottenham are not intentioned to accept €80m fixed fee for Harry Kane. Sources close to Spurs guarantee that this amount won't be enough for Bayern to make deal happen. ⚪️⚠️ #THFC

Bayern want to insist on Kane as they still hope to make progress on this deal. pic.twitter.com/RR8MVcPj8J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023