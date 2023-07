Sergej Milinković-Savić kuszony przez Al-Hilal

Jak donoszą media, Sergej Milinković-Savić wkrótce może trafić do Arabii Saudyjskiej. Ofensywa tej ligi trwa i ściągają wielu topowych europejskich piłkarzy do siebie. Tym razem padło na Sergieja Milinkovića-Savića, topowego pomocnika Serie A.

Jeden z najlepszych pomocników Serie A – Sergej Milinković-Savić, miał w letnim okienku transferowym zmienić barwy. O Serba zabiegało w przeszłości sporo klubów, ale Lazio nie chciało pozbyć się swojego lidera. Na rok przed końcem kontraktu wicemistrzowie Włoch szukają jeszcze okazji, aby zarobić na swoim zawodniku. Wyścig o pomocnika prowadził Juventus, ale także Inter wykazywał nim zainteresowanie. Stara Dama została jednak uprzedzona przez klub z Arabii Saudyjskiej. Ofertę kupna za 40 milionów euro złożyło Al-Hilal. Sam zawodnik jest zainteresowany przenosinami. Ma podpisać trzyletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 20 milionów euro za sezon gry. Jak donosi wiele mediów, Serb przyjął lukratywną ofertę. Dołączy do Rubena Nevesa i Koulibaly’ego.

