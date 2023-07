Bukmacherzy wiedzą kto zostanie mistrzem Anglii 23/24

Już niedługo rozpocznie się nowy sezon Premier League. 11 sierpnia na inaugurację rozgrywek w Anglii zmierzą się obrońca tytułu, Manchester City z beniaminkiem Burnley. Bukmacherzy oszacowali, który zespół ma największe szanse na mistrzostwo.

Manchester City obroni tytuł?

Bukmacherzy typują, że największe szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego ma ponownie Manchester City. Trudno się z tym nie zgodzić. Zespół Pepa Guardioli w poprzednich rozgrywkach prezentował się znakomicie. Zdobywając potrójna koronę jako druga drużyna w historii Premier League. Drugi sezon Erlinga Haalanda, który w już w zeszłych rozgrywkach ustalił rekord zdobytych bramek w jednym sezonie Premier League, do tego do zespołu mistrza Anglii dołączył już Mateo Kovacić. To z pewnością jeszcze nie koniec. Klub z Etihad Stadium przyzwyczaił nas do wielkich transferów. Wszystko to każe nam twierdzić ze Manchester City jest najpoważniejszym kandydatem do zdobycia trofeum.

Reszta stawki nie odpuszcza, czy któraś z drużyn zdetronizuje Obywateli?

Na drugim miejscu wśród swoich faworytów do końcowego triumfu bukmacherzy widzą Arsenal. Kanonierzy w zeszłym sezonie bili się o mistrza z City do ostatnich kolejek. Progres jaki przez rok wykonał Arsenal jest ogromny. Dlatego nie dziwne, że drużyna Mikela Artety jest jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa. Miejsce na podium zamyka Liverpool. Rok temu przez większość sezonu mieli swoje problemy, jednak potrafili wziąć się w garść i poprawa gry w końcówce sezonu napawa optymizmem przed nowym startem rozgrywek.

Według bukmacherów Manchester United zajmuje miejsce tuż za podium. Będzie to drugi sezon Erika ten Haga, który odmienił grę Czerwonych Diabłów. Fani ekipy z Old Trafford po ciuchu znów liczą na tytuł mistrzowski. Ostatnie miejsca to Chelsea i Newcastle United. Pierwszy klub ma nowego właściciela który inwestuje w zespół dokonując ciekawych transferów. The Blues będą niebezpieczni. Ostatni sezon srok również napawa optymizmem. Nowy Saudyjski właściciel rozważnie inwestuje w klub. W ostatnich rozgrywkach Premier League, Newcastle zajęło czwartą pozycje co jest najlepszym wynikiem ostatnich lat.

