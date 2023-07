Harry Maguire na wylocie z Manchesteru United

W ostatnich dwóch sezonach Harry Maguire nie miał łatwo. Jego słabsza dyspozycja spowodowała, że w środowisku kibicowskim jest stale wyśmiewany. W drużynie United o klasę lepsi są Varane oraz Martinez. Wygląda na to, że dobiega końca przygoda Anglika na Old Trafford.

Harry Maguire trafił do United w sierpniu 2019 roku z Leicester za 87 milionów euro. Transfer ten uczynił angielskiego defensora najdroższym obrońcą w historii futbolu. W swoim pierwszym sezonie w czerwonej koszulce, gdy na stanowisku managera zasiadał Ole Gunnar Solskjær, Maguire prezentował się przyzwoicie. Dalej podczas EURO 2020 Anglik, był kluczowym piłkarzem podczas tych rozgrywek i pomógł zajść swojej reprezentacji do finału rozgrywek, przegrywając w finale z Włochami.

Wszystko posypało się po sezonie. W mediach zrobiło się głośno o jego bójce podczas wakacji w Grecji. 30-latek trafił w ręce policji. Od tego momentu jego forma nie zachwycała. Częste błędy sprawiły, że stał się pośmiewiskiem. Rok temu stery w United objął Erik ten Hag, który stawiał częściej na Raphaela Varana oraz Lisandro Martineza. Holenderski manager odebrał również opaskę kapitana Anglikowi na rzecz Bruno Fernandesa. Teraz z klubem z Old Trafford łączeni są inni obrońcy, a sam angielski stoper został wystawiony na sprzedaż i klub żąda za swojego zawodnika 50 milionów funtów.

🔴📰 | #mufc's valuation of Harry Maguire, at £50m as a starting price, could prevent him from leaving the club this summer unless there is a compromise on any fee. [Samuel Luckhurst, MEN] pic.twitter.com/IJz0iegPv4

— UtdDistrict (@UtdDistrict) July 10, 2023