Raków Częstochowa vs Flora Tallinn – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.85 Raków Częstochowa vs Flora Tallinn Flora poniżej 2.5 rzutów rożnych Obstaw

Już dziś pierwszy polski zespół rozpocznie zmagania o awans do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie. Raków Częstochowa po zdobyciu tytułu Mistrza Polski rusza na podbój fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Ta droga z pewnością nie będzie łatwa, ale cel jest możliwy do zrealizowania. Na start zmierzą się z drużyną z Estonii. Flora Tallin przyjedzie do Polski w roli totalnego „underdoga”, ale pod żadnym pozorem nie można lekceważyć takiego rywala. Zapraszam na bukmacherską analizę tego starcia.



Raków Częstochowa vs Flora Tallinn – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa w końcu zrealizował swój wieloletni plan i wygrał rozgrywki polskiej Ekstraklasy. To niewątpliwy sukces klubu, który został zbudowany wręcz od podstaw, nie posiadając tak gigantycznych środków finansowych jak uznane marki pokroju Legii Warszawa czy Lecha Poznań. Ogromną rolę w całym projekcie odegrał oczywiście trener Marek Papszun, który jakiś czas temu ogłosił odejście z klubu. Czy Raków w dalszym ciągu utrzyma tak wysoki poziom sportowy? O tym możemy przekonać się już we wtorkowy wieczór.

Flora Tallinn to swego rodzaju dominator ligi estońskiej. Zespół ze stolicy tego kraju przez długie lata zdobywał tytuł mistrzowski praktycznie co sezon i czasami udawało im się napsuć krwi wyżej notowanym rywalom w eliminacjach do europejskich pucharów. Tak było chociażby w sezonie 2021/2022, gdzie udało im się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zazwyczaj jednak ich przygoda kończyła się na wczesnym etapie kwalifikacji i ciężko będzie im zatrzymać częstochowski Raków.

Mistrz Polski to drużyna świetnie usposobiona ofensywnie, co na pewno przełoży się na kontrolowanie tego meczu. Nawet jeśli Raków nie strzeli dużo goli, powinien solidnie rozgrywać piłkę w ataku pozycyjnym i nie dopuszczać rywala z Estonii do własnego pola karnego. Typujemy, że Flora zanotuje w tym spotkaniu maksymalnie dwa rzuty rożne. Kurs jest bardzo atrakcyjny i wynosi @1.85 w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Obstawianie statystyk to świetna sprawa w tego typu meczach, gdzie do końca nie znamy dyspozycji jednych i drugich po przerwie wakacyjnej.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa vs Flora Tallinn

Raków Częstochowa dobrze przepracował przerwę w rozgrywkach ligowych. Odbyli trzy mecze towarzyskie, wygrywając dwa z nich. Pewnie wielu kibiców i ekspertów środowiska piłkarskiego nie może sobie wyobrazić jak będzie wyglądać ten zespół po odejściu Marka Papszuna, ale klub tak mądrze prowadzony na pewno nie stanie się nagle ligowym średniakiem. Raków dalej będzie mocny i jest w stanie wysoko zajść w europejskich eliminacjach, choć groźny uraz zanotowała największa gwiazda zespołu – Ivi Lopez.



Goście w ostatnim czasie znakomicie radzą sobie na krajowym podwórku, a ostatnią porażkę zanotowali ponad miesiąc temu. Potrafią jednak seryjnie wygrywać w swojej lidze, ale jest to mimo wszystko dużo niższy poziom, niż w polskiej Ekstraklasie. Flora może okazać się dość zdeterminowanym rywalem, który wyjdzie na boisko nie mając nic do stracenia. Pamiętamy w historii polskich klubów w pucharach bardzo dużo sensacyjnych rezultatów z drużynami tego pokroju.

Obie ekipy nie miały wcześniej okazji zmierzyć się bezpośredni i będzie to pierwszy w historii pojedynek Rakowa z Florą. Miejmy nadzieję, że polski zespół wyjdzie z tego obronną ręką i wykona duży krok w kierunku kolejnej rundy eliminacji. Na polski zespół w fazie grupowej Ligi Mistrzów czekamy już przecież ładnych parę lat.

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa vs Flora Tallinn

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zespół z Polski jest zdecydowanym faworytem tego starcia i trudno się temu dziwić. Klęską Rakowa będzie dość sporą niespodzianką.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Flory Betfan 1.17 7.30 17.00 Betcris 1.14 8.80 23.00 Betclic 1.17 7.40 17.00

Gdzie obstawiać Raków Częstochowa vs Flora Tallinn

Eliminacje do tegorocznej kampanii Ligi Mistrzów UEFA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa vs Flora Tallinn

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanale oraz w aplikacji TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV TVP SPORT TVP SPORT Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus