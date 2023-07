Polskie kluby w Europie: współczynniki, rozstawienie 23/24

Raków Częstochowa we wtorek rozpocznie eliminacje Ligi Mistrzów. Rywalem Medalików jest Flora Tallinn. Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin będą reprezentować nasz kraj w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Sprawdź jakie współczynniki posiadają polskie kluby i czy mogą liczyć na rozstawienie.

Raków Częstochowa

Raków Częstochowa od niedawna wszedł na poziom czołówki polskiej ligi. W europejskich pucharach gra dopiero od dwóch sezonów i za każdym razem kończył przygodę na eliminacjach. Z racji niewielkiej ilości punktów w rankingu klubowym (5.000), Raków nie mógł liczyć na rozstawienie. Nie ma także co liczyć na przejęcie rozstawienia w kolejnej rundzie. Trafił bowiem w losowaniu na Florę Tallinn, która także zajmuje odległe miejsce w rankingu. W przypadku Medalików rozstawienie jest bowiem możliwe tylko w drodze przejęcia, czyli pokonania wysoko plasowanej drużyny w rankingu klubowym UEFA.

Lech Poznań

Lech Poznań po znakomitym sezonie w Lidze Konferencji jest najwyżej plasowaną drużyną w rankingu klubowym. Ma 19.000 punktów. W przypadku pokonania Kauno Zalgiris, Lech będzie rozstawiony w kolejnej rundzie. Kolejorz może liczyć na rozstawienie w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Lechowi niewiele brakowało, aby być rozstawionym także w decydującej fazie eliminacji, chociaż odpadnięcia wyżej notowanych drużyn we wcześniejszych rundach mogą sprawić, że Kolejorz będzie również rozstawiony w decydującej fazie play-off eliminacji.

Legia Warszawa

Legia Warszawa jest niewiele za Lechem Poznań jeżeli chodzi o ranking klubowy. Ma 11.000 punktów, a więc będzie rozstawiona tak samo jak Lech, do trzeciej rundy eliminacji. Wojskowym udało się to na styk, a zadecydowała niewielka liczba punktów.

Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin nie ma szans na rozstawienie. Jest to klub z najmniejszą ilością punktów wśród naszych reprezentantów. Portowcy zgromadzili ich tylko 4.150. Jedyne więc na co może liczyć, to przejęcie rozstawienia od mocniejszego rywala.

