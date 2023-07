Oficjalnie: Manor Solomon zawodnikiem Tottenhamu

Manor Solomon został oficjalnie zawodnikiem Tottenhamu. Piłkarz sprawdził się na wypożyczeniu w Fulham. Koguty wykorzystały okazję i ściągnęły obiecującego skrzydłowego za darmo.

Manor Solomon piłkarzem Tottenhamu

Manor Solomon został oficjalnie zawodnikiem Tottenhamu. Obiecujący zawodnik dołączył do klubu jako wolny agent, ponieważ wygasł jego kontrakt z Szachtarem Donieck. Z Kogutami związał się pięcioletnim kontraktem. Skrzydłowy może być ciekawym dopełnieniem do drużyny Kogutów, która ma za sobą bardzo słaby sezon. Nie udało im się awansować do żadnych europejskich pucharów, po tym jak zajęli dopiero ósme miejsce w Premier League, ustępując między innymi Aston Villi.

Manor Solomon sprawdzony w Premier League

Manor Solomon w 2019 roku dołączył do Szachtara Donieck. Ukraiński klub zapłacić za niego 6 milionów euro. Po dobrych występach w Szachtarze przeniósł się w ramach wypożyczenia do Fulham. Beniaminek sprawdził zawodnika w warunkach Premier League. Najczęściej występował jako zmiennik, ale jego liczby nie są złe. W 19 meczach ligowych strzelił cztery bramki. Z pewnością jest jeszcze za wcześnie, aby być kluczowym piłkarzem Tottenhamu, ale jest z pewnością ciekawym uzupełnieniem zespołu. Przez Transfermarkt został wyceniony na 18 milionów euro.

Fot. tottenhamhotspur.com