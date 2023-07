Ali Gholizadeh ogłoszony przez Lecha Poznań

Takich wzmocnień w Ekstraklasie nie było już od dawna, Lech, Raków i Legia sprowadzają do siebie obiecujących piłkarzy, a Kolejorz ogłosił we wtorek kolejny transfer. Do klubu dołączył Ali Gholizadeh, który ma być następcą Michała Skórasia.

Ali Gholizadeh oficjalnie zasilił Lech Poznań

Lech Poznań niesamowicie zbroi się przed nowym sezonem. Żeby nie przegapić poczynań Kolejorza na rynku transferowym trzeba bacznie śledzić poczynania. Jeszcze niedawno pisaliśmy o tym, że kontrakt podpisze Dino Hotić, a przed chwilą Lech oficjalnie pochwalił się, że do drużyny dołączył Ali Gholizadeh. O tym, że może dojść do tego wzmocnienia informowaliśmy w poprzednich dniach. Lech Poznań na ten transfer wydał aż 1,8 mln euro. Jest to najbardziej kosztowny nabytek w historii Kolejorza. Reprezentant Izraela podpisał trzyletni kontrakt.

Już oficjalnie – Ali Gholizadeh dołącza do Kolejorza! 🚂 #Ali2026 pic.twitter.com/JAbTcfr7bc — Lech Poznań (@LechPoznan) July 11, 2023

Kolejne wzmocnienie Lecha

Na debiut Irańczyka, który wystąpił na mundialu w Katarze, będzie trzeba jeszcze poczekać. Obecnie jest kontuzjowany, a do zdrowia ma powrócić na przełomie sierpnia i września. Jest to kolejne solidne wzmocnienie Lecha. Do klubu dołączyli już między innymi Elias Anderson i Miha Blazic. Kwestią czasu jest także oficjalne ogłoszenie Dino Hoticia, który ma przejść w środę testy medyczne.

Dino Hotić jest w Poznaniu 👋🏼 Bośniacki skrzydłowy do środy będzie przechodził testy medyczne przed transferem do Lecha Poznań 🔜 pic.twitter.com/Za4IwCi8Cg — Lech Poznań (@LechPoznan) July 11, 2023

