KSW 84: De Fries vs Bajor typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.33 KSW 84 De Fries vs Bajor zakończy się przed czasem Obstaw

Już 15 lipca odbędzie się kolejna gala Konfrontacji Sztuk Walki. Tym razem najlepsza polska organizacja MMA zawita do Gdyni, gdzie w starciu wieczoru zobaczymy walkę o mistrzowski pas wagi ciężkiej pomiędzy Philem De Friesem oraz Szymonem Bajorem. Na karcie starć aż 10 pojedynków. Do kuponu wybieram trzy z rozszerzonej oferty i gram kurs akumulowany 2.48. Poniżej KSW 84 typy i obstawianie gali z gotowym kuponem.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

KSW 84 – typy bukmacherskie

Na kupon pod KSW 84 biorę trzy typy bukmacherskie. Większość pojedynków ma znacznego faworyta… z czym się zgadzam. Obstawianie zwycięzców starć jest na tej gali trudnym zadaniem. Dlatego w trzech pojedynkach wybrałem opcję, że nie dojdzie do decyzji sędziowskiej i mam na to argumenty. Zapraszam poniżej na analizę proponowanych typów bukmacherskich na KSW 84.

Phil De Fries vs Szymon Bajor typy bukmacherskie

Phil De Fries od lat zdominował w KSW kategorię ciężką. Wystarczy przytoczyć, że w polskiej organizacji ma bilans 9-0! Pokonał już właściwie każdego na kontrakcie Konfrontacji Sztuk Walki, kto mógłby mu zabrać mistrzowski pas. Po raz kolejny najlepsza polska organizacja MMA musiała więc szukać pretendenta z zewnętrz, bo starcie z kimkolwiek na kontrakcie nie ma sensu.

Rywalem De Friesa będzie Szymon Bajor, który był kiedyś na kontrakcie KSW i jego bilans w tej organizacji to obecnie 2-1. Jednak było to 8 lat temu i nie pokonał wtedy nikogo znaczącego, kto mógłby zapewnić mu starcie o pas. Ostatnio mierzył się w FEN (bilans 5-1) oraz w PFL wygrywając jedno starcie. Niby brzmi dobrze… ale pokonani rywale nie przekonują, aby stawiać na Polaka. Natomiast porażka z Oli Thompsonem na FEN przed czasem nie napawa optymizmem.

Słusznie De Fries jest dużym faworytem i powinien pewnie wygrać. Anglik ostatnie 5 starć kończył przed czasem, a w sumie 7 z 9 pojedynków w KSW. Szymon Bajor w większości swoich walk, czy to wygranych czy przegranych, również raczej nie zdaje się na decyzję sędziów, bo 25 z 33 nie dotrwało do końca. Jak dołożymy do tego jeszcze fakt 5-rundowego starcia, to szanse na ten typ wzrastają.

Cezary Kęsik vs Damian Janikowski typy bukmacherskie

Dla mnie najciekawsze starcie, ponieważ najtrudniej wytypować mi tutaj zwycięzcę. Nie zdziwi mnie niespodzianka, jak wskazują kursy bukmacherskie, i wygrana Damiana Janikowskiego. Jednak jakkolwiek to starcie się nie zakończy, eksplozywność obu fighterów i ich starcia na przestrzeni kariery wskazują, że możemy tu nie dotrwać do decyzji.

W przypadku Damiana Janikowskiego na 13 walk aż 10 kończyło się przed czasem. Warto też zwrócić uwagę, że ostatnia mimo decyzji… to starcie na High League z Mateuszem Kubiszynem, gdzie dystans jednej rundy wynosił 3 minuty. Kto wie, czy przy tradycyjnym 3×5 zapaśnik nie zakończyłby tego szybciej. Jak wiadomo, do tanga trzeba dwojga i przy Cezary Kęsiku liczby pod mój typ wyglądają jeszcze lepiej, ponieważ 14 z 16 jego starć nie dotrwało do decyzji sędziowskiej. Choć oczywiście obaj fighterzy są siebie godni na wysokim poziomie, co jest argumentem przeciw… to jednak mają dużą eksplozywność, która szybko opróżnia zbiornik z tlenem. Natomiast zmęczonego rywala łatwiej skończyć, ktokolwiek to teraz miałby być.

Bartosz Leśko vs Nemanja Nikolić typy bukmacherskie

Kolejne starcie, które na KSW 84 pod typy bukmacherskie brzmi dobrze w kontekście wskazywania skończeniem przed czasem. Bartosz Leśko 13 z 17 walk kończył przed czasem. Natomiast w przypadku Nemanja Nikolicia to 8 z 10 pojedynków. Serb debiutuje na KSW i poziom pokonywanych przez niego rywali jest wątpliwy… ale aż 7 z tych 10 starć kończył już w 1. rundzie! Polak jest faworytem i wydaje się słusznym. Jednak znowu, w którąkolwiek stronę ta walka się nie potoczy, umiejętności obu zarówno do nokautowania oraz poddań wskazują, że mamy tutaj dużą szansę na brak pełnego dystansu.

Więcej propozycji typów bukmacherskich z analizami, nie tylko na KSW 83, znajdziesz na specjalnej, darmowej grupie na Facebooku ⬇️

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Kursy bukmacherskie KSW 84: De Fries vs Bajor

Oferta zakładów bukmacherskich Betfan na KSW 84 (stan kursów na dzień 12.07.2023 r.) Phil De Fries vs Szymon Bajor 1.15 5.25 Sebastian Przybysz vs Islam Djabrailov 1.15 5.00 Cezary Kęsik vs Damian Janikowski 1.55 2.40 Darko Stosić vs Stefan Vojcak 1.30 3.40 Krystian Kaszubowski vs Henry Fadipe 1.60 2.30 Bartosz Leśko vs Nemanja Nikolić 1.28 3.55 Damian Stasiak vs Pascal Hintzen 1.28 3.60 Bruno Santos vs Gustavo Oliveira 1.25 3.80 Patryk Chrobak vs Miłosz Melchert 1.87 1.87 Borys Dzikowski vs Damian Mieczkowski 1.53 2.45

Gdzie obstawiać KSW 84

Galę KSW 84 obstawisz prawie u wszystkich legalnych bukmacherów w Polsce. Rozbudowane oferty na to wydarzenie znajdziesz między innymi w Fortunie oraz Betfan.

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w Fortunie, to zarejestruj się z kodem GRAMGRUBO i odbierz darmowe 20 złotych oraz do 100 zł zwrotu przy przegranym pierwszym kuponie (+ czekają jeszcze dwa kolejne zakłady bez ryzyka!) ➡ https://futbolnews.pl/fortuna-bonus

Natomiast jeśli nie posiadasz jeszcze konta w Betfan, to u tego bukmachera po rejestracji z kodem GRAMGRUBO na start możesz odebrać dwukrotność swojej wpłaconej kwoty (maksymalnie do 300 zł). Czyli wpłacasz 150 złotych i masz 450 złotych do grania! Zobacz szczegóły ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

Gdzie oglądać KSW 84

Zastanawiasz się gdzie obejrzeć galę KSW 84? Wyłącznym nadawcą tej federacji w Polsce jest platforma streamingowa Viaplay.

Gdzie obejrzeć w TV Viaplay Viaplay Przejdź do transmisji

Fot. Media Społecznościowe KSW