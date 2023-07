Znamy składy na mecz Raków Częstochowa – Flora Tallinn

We wtorek Raków Częstochowa zmierzy się z Florą Tallinn w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek wybrzmi o 20:00, a polski klub jest faworytem rywalizacji. Oto jak prezentują się oficjalne składy na mecz Raków Częstochowa – Flora Tallinn.

Raków Częstochowa – Flora Tallinn (11.07, 20:00) – oficjalne składy na mecz

Raków Częstochowa: Kovačević – Svarnas, Arsenić, Rundić, Tudor, Kochergin, Lederman, Jean Carlos, Cebula, Nowak, Piasecki

Flora Tallinn:Gruenvald – Lilander, Kuusk, Seppik, Hussar – Vassiljev, Kreida, Mihhallov, Miller, Ojamaa – Reinkort

Największym nieobecnym w drużynie Rakowa jest Ivi Lopez. Hiszpan doznaj kontuzji i przez długi czas nie zobaczymy go na boisku. Mimo to Medaliki są zdecydowanym faworytem dwumeczu i nawet bez swojego lidera nie powinny mieć problemu z awansem. Drużyna Rakowa jest zdecydowanie wyżej wyceniana. Według Transfermarkt wartość mistrza Polski to prawie 40 milionów euro. Flora Tallinn natomiast została wyceniona na jedynie 4,7 mln euro.

Raków Częstochowa – Flora Tallinn (11.07, 20:00) – niezbędne informacje

Mecz Raków Częstochowa – Flora Tallinn odbędzie się we wtorek 11 lipca o 20:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP Sport. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest Raków. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółową analizą spotkania.

Obstaw mecz Raków Częstochowa – Flora Tallinn.

Fot. Pressfocus