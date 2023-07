Kamil Grosicki zostaje na dłużej w Pogoni Szczecin

Kamil Grosicki związał się na dłużej z Pogonią Szczecin. Były skrzydłowy reprezentacji Polski, odnowił swój kontrakt wraz z nową rolą w zespole Portowców.

Grosicki zapowiada walkę o najwyższe cele

Grosicki trafił do Pogoni w 2021 roku. Był to jego powrót do Ekstraklasy, bo to właśnie w klubie ze Szczecina rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Przez ostatnie dwa sezony pomógł zająć Pogoni 3 oraz 4 miejsce, co jest dobrym wynikiem. Dobra postawa, mimo już 35-lat sprawia, że Grosik jest cały czas najważniejszym ogniwem zespołu. Dziś oficjalny profil Pogoni Szczecin ogłosił, że Polak przedłużył swój kontrakt z klubem o 3 lata. Dodatkowo piłkarz od nowego sezonu obejmie funkcje kapitana w zespole.

Grosicki jest niesamowicie dumny po podpisaniu nowej umowy i chce walczyć z drużyną o najwyższe cele. W wywiadzie po podpisaniu kontraktu powiedział: ,,Moim marzeniem jest, aby jako lider i kapitan zespołu poprowadzić Pogoń Szczecin do mistrzostwa Polski”. Miejmy nadzieje ze skrzydłowy nie spocznie na laurach i, że walka o mistrzostwo Polski będzie zaciekła do ostatnich kolejek.

Portowcy, przedstawiamy Wam nowego kapitana granatowo-bordowej drużyny! ⚓️ Jednocześnie @GrosickiKamil przedłużył swój kontrakt z Pogonią Szczecin do końca czerwca 2026 roku! Prowadź do sukcesów, kapitanie! 🫡 pic.twitter.com/8h66LdaZie — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 11, 2023

Dotychczasowa kariera Grosika

Kamil Grosicki swoją karierę rozpoczął w Pogoni Szczecin. Do 2011 roku grał na polskim podwórku, reprezentując następnie barwy Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Następnie trafił zagranicę do tureckiego Sivassporu za 900 tysięcy euro. W 2014 roku za 800 tysięcy euro przeniósł się do zespołu Ligue 1, Rennes. Dobra gra podczas EURO 2016 zaowocowała w 2017 roku transferem do Hull City za 9 mln euro. Następnie zdecydował się na przenosiny do West Bromwich Albion. Transfer kosztował drużynę West Bromu 95o tysięcy euro. Od 2021 roku ponownie zasilił szeregi Portowców. Kamil Grosicki dla reprezentacji Polski rozegrał 88 spotkań i strzelił 17 goli.

Fot. PressFocus