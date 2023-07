Ashley Young zostanie piłkarzem Evertonu

W zeszłym sezonie Everton był bliski spadku z Premier League. Drużyna z Liverpoolu drżała o utrzymanie do ostatniej kolejki ligowej. The Toffees nie chce powtórki z zeszłych rozgrywek, dlatego rozpoczyna wzmacnianie swojej drużyny od obrony. Jak podaje Fabrizio Romano, bliski do dołączenia jest Ashley Young.

Ashley Young to piłkarz niezwykle doświadczony. Oprócz tego w przeszłości reprezentował takie kluby jak Manchester United oraz Inter Mediolan. Tak więc dobrze znane, czołowe europejskie potęgi. Przez większość swojej kariery 38-letni skrzydłowy grał na pozycji skrzydłowego. Aktualnie od dobrych kilku lat z powodzeniem występuje na lewej obronie. Właśnie tam Everton potrzebował solidnego wzmocnienia. Na pozycji tej w Evertonie może grać Vitaliy Mykolenko. Rozsądnym rozwiązaniem jest ściągniecie do klubu doświadczonego Anglika. Young od zakończenia sezonu pozostaje bezrobotny, ponieważ dobiegł końca jego kontrakt z Aston Villą.

Ashley Young is set to join Everton on a short term deal, here we go! Medical has been booked in the next 24h. 🚨🔵 #EFC

Young accepted conditions of the deal and joins as free agent. pic.twitter.com/TUhrJAo7OS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023