Aubameyang na wylocie z Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang może tego lata opuścić szeregi Chelsea. W The Blues po koszmarnym sezonie trwa rewolucja, a klub chce się pozbyć napastnika, który okazał się kompletnym niewypałem.

Chelsea dokonuje prawdziwej rewolucji w swojej kadrze. Kolejną ofiarą wietrzenia magazynów ma zostać Pierre-Emerick Aubameyang. Jak donoszą media, a między innymi Fabrizio Romano, Gabończyk ma zostać sprzedany do ligi saudyjskiej. Obecnie to drużyny z tych rozgrywek oferują największe kwoty, a sami piłkarze są zainteresowani przenosinami, gdyż przedstawia im się lukratywne kontrakty. Europejskie zespoły nie są chętne spełnić wymagań finansowych Aubameyanga. Napastnik zarabia obecnie w Chelsea około 8 milionów funtów za sezon gry.

Chelsea are insisting to sell Pierre Aubameyang to Saudi clubs. Negotiations are still ongoing with club trying to make it happen; talks are not advancing to final stages yet. 🔵 #CFC

Main issue for European clubs interested remain his huge salary, as of now. pic.twitter.com/N5LsmrcO4O

