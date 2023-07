Adam Buksa zostanie wypożyczony do Turcji

Zgodnie z doniesieniami mediów, Adam Buksa opuści wkrótce Lens. Polski napastnik ma trafić w ramach wypożyczenia do Antalyasporu. Informację podał między innymi Tomasz Włodarczyk.

Adam Buksa wkrótce w Antalyasporze

Adam Buksa nie sprawdził się w barwach Lens. Klub chce wypożyczyć polskiego napastnika. Jak donoszą media, wkrótce ma dołączyć do Antalyasporu. To właśnie tam ma odbudować swoją formę po długotrwałej kontuzji. Rywalizacja o wyjściową jedenastkę byłaby niezwykle trudna do wygrania, ponieważ w wybornej formie jest Openda. Obecnie na testach medycznych w Atanlyasporze jest drugi Polak – Jakub Kałuziński.

🚨Adam Buksa zostanie wypożyczony do Antalyasporu. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 11, 2023

Sezon do zapomnienia

Adam Buksa trafił do Lens po solidnych sezonach w MLS. W Stanach Zjednoczonych reprezentował New England Revolution i uzyskiwał solidne liczby. Zapracował sobie nawet na powołania do reprezentacji Polski. Lens chciało wykorzystać dobry okres napastnika i ściągnęło go do siebie za 6 milionów euro. Pierwszy sezon w Ligue 1 z pewnością jest do zapomnienia. Adam doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na większość kampanii. Finalnie wystąpił jedynie w ośmiu meczach Ligue 1, w których nie strzelił ani jednej bramki.

