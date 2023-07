Oficjalnie: Cher Ndour piłkarzem PSG

PSG podczas letniego okienka transferowego jest niezwykle aktywne. Klub pozyskał młode talenty oraz między innymi Skriniara i Hernadeza. Dziś mistrz Francji oficjalnie poinformował o nowym nabytku. Cher Ndour został graczem Paris Saint-Germain.

PSG nie zwalnia transferowego tempa

Mistrz Francji nie zwalnia tempa. Do drużyny dołączyło już siedmiu zawodników. Do klubu z Paryża dołączyli tacy gracze jak: Milan Skriniar, Lucas Hernandez oraz Marco Asensio. Wygląda na to, że PSG zmienia politykę transferową ponieważ, oprócz znanych nazwisk w dużej mierze do klubu sprowadzeni zostali młodzi piłkarze, między innymi: Kang in-Lee i Manuel Ugarte.

Od dziś paryżan będzie reprezentował kolejny talent, Cher Ndour. 18-letni Włoch uznawany jest jako piłkarz z wielkim potencjałem. Mimo, że były gracz Benfiki w pierwszej drużynie rozegrał tylko jedno spotkanie, transfer wydaje się jak najbardziej rozsądny. Na celowniku PSG cały czas pozostaje Xavi Simons. Wszyscy ci zawodnicy będą mogli rozwinąć skrzydła pod opieką trenera Luisa Enrique, który również przed startem nowego sezonu dołączył do aktualnego mistrza Francji.

Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of Cher Ndour. The 18-year-old midfielder has signed a five-year deal with the club and will wear the number 27. 🔗 https://t.co/AGNPRj2fAv pic.twitter.com/Ueut9HmYit — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 12, 2023

Cher Ndour – statystyki

Cher Ndour to 18-letni środkowy pomocnik. Swoją przygodę z futbolem rozpoczął w Atalnacie. Został wypatrzony przez skautów Benfiki co zaowocowało transferem do Portugalii. Dla Benfiki w drużynach młodzieżowych rozegrał 94 mecze, strzelił 9 goli i zanotował 2 asysty. W pierwszej drużynie klubu z Ligi Portugal rozegrał jedno spotkanie w meczu przeciwko Vitorii Guimaraes.

PSG z nadzieją na triumf w Champions League

Liga Mistrzów jest oczkiem w głowie właściciela PSG, Nassera El-Khelaiffiego. Dominacja w Ligue 1 powoduje, że co roku PSG skupia się na triumfie w Lidze Mistrzów. Z kubu odszedł Messi. Niewiadoma jest przyszłość Neyara i Kyliana Mbappe. Prawdopodobnie możemy się spodziewać jeszcze prawdziwej bomby transferowej w wykonaniu PSG przed startem nowego sezonu.

Zdj. PSG Official Site