Oficjalnie: Pau Torres dołącza do Aston Villi

Aston Villa przygotowuje się do nowego sezonu. W minionych rozgrywkach zajęli siódme miejsce w lidze, dzięki czemu zagrają w Lidze Konferencji. Przyszedł czas na wzmocnienie defensywy. Dziś jako nowy piłkarz Aston Villi przedstawiony został Pau Torres.

Aston Villa wzmacnia się przed Ligą Konferencji

W listopadzie poprzedniego roku do Aston Villi na stanowisko managera trafił, Unai Emery. Zespół poczynił ogromny progres co przełożyło się na siódme miejsce w lidze na zakończenie poprzedniego sezonu. Gra w Europie sprawia, że zespół potrzebuje wzmocnień. Jako pierwszy w letnim oknie transferowym do klubu dołączył Tielemans z Leicester, wzmacniając linie pomocy. Teraz przyszedł czas na obronę. Oficjalny profil klubu Premier League ogłosił Pau Torresa, jako ich nowego stopera. Koszt całego zakupu opiewa na 32 miliony funtów, plus 5 milionów w dodatkowych bonusach.

Pau Torres po EURO 2020 był bardzo gorącym nazwiskiem. Świetna gra podczas EURO oraz poprzedzającym sezonie sprawiła, że znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów. Swego czasu przymierzany był między innymi do Barcelony, Manchesteru United, Arsenalu czy Realu Madryt. Ostatecznie Hiszpan pozostał w Villarreal. Mimo, że nie trafił do klubu najwyższego szczebla a sam rozwój zawodnika przystopował, jego transfer do Villi będzie solidnym wzmocnieniem.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Spanish international Pau Torres from Villarreal! 🙌 — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2023

Pau Torres – profil zawodnika

Pau Torres piłkarską karierę rozpoczął w Villarrealu. W 2018 roku udał się na roczne wypożyczenie do Malagi. Po powrocie do macierzystego klubu zrobiło się o nim głośno. Błysnął potencjałem, co nie ubiegło uwadze Luisowi Enrique, który powołał go do reprezentacji Hiszpani. Torres zadebiutował w barwach narodowych w 2019 roku przeciwko Malcie. Drużyna Hiszpanii wygrała mecz 7:0. Dobra postawa w klubie poskutkowała powołaniem na EURO 2020, gdzie był podstawowym piłkarzem. W seniorskiej karierze dla Malagi i Villarreal rozegrał 174 mecze. Dla kadry narodowej zagrał w 23 spotkaniach.

