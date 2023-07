Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.97 Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk BTTS TAK Obstaw

Czwartkowy wieczór to czas na kolejne mecze eliminacyjne, ale tym razem do rozgrywek trochę mniejszej rangi. Dziesiątki klubów z topowych lig oraz tych bardziej egzotycznych przystąpią do kwalifikacji kampanii Ligi Konferencji Europy. Pod analizę bierzemy starcie ekipy Zeljeznicar z Bośni i Hercegowiny, którzy zmierzą z Dynamem Mińsk. Zapowiada się bardzo emocjonujący pojedynek, w którym ciężko wskazać jednoznacznego faworyta. Początek meczu w Sarajewie o godzinie 20:30.



Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk – typy bukmacherskie

Liga Konferencji Europy to doskonała okazja dla mniej renomowanych klubów na pokazanie się poza własnym podwórkiem. Z takiej szansy na pewno cieszy się Zeljeznicar, który nie gra głównych skrzypiec nawet w swojej lidze. Zespół z Sarajewa w ostatnim sezonie Premijer Liga zajął trzecie miejsce i daleko był od zdobycia tytułu mistrzowskiego. Dla takiej ekipy europejskie rozgrywki mogą być zatem świetnym wyzwaniem do jakiegokolwiek sukcesu w danym roku.

Dynamo Mińsk znajduje się w czubie tabeli swojej ligi i na pewno do samego końca będą liczyć się w walce o mistrzostwo Wyszejszaja Liha. Drużyna z Białorusi w ostatnim czasie spisuje się rewelacyjnie i na przestrzeni trzech miesięcy zanotowali tylko jedną porażkę. Można zatem stwierdzić, że to goście powinni być faworytem tego starcia, ale ciężko porównać poziom obydwu lig. Bośnia i Hercegowina oraz Białoruś to kraje, gdzie klubowa piłka nie jest na najwyższym poziomie i w takim starciu może paść dosłownie każdy rezultat.

Jedni i drudzy nie mają nic do stracenia i na boisku w Sarajewie powinno dziać się sporo. Ciężko oczekiwać tu wysokiego poziomu w defensywie, więc liczymy, że chociaż w ataku będzie ciekawie. Niezależnie od tego, która z ekip pierwsza trafi do siatki, nie powinniśmy zobaczyć tutaj „murowania” bramki. Zarówno Zeljeznicar jak i Dynamo w ostatnich czterech meczach w co drugim notowali BTTS. Wrzucamy więc ten zakład na nasz kupon z przelicznikiem @1.97 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk

Zeljeznicar w ostatnim czasie zaliczył kilka spotkań towarzyskich w przerwie między sezonami. Mimo, że rywale nie byli z najwyższej półki, poszło im znakomicie. Pewne zwycięstwa z Kapfenbergiem i Arsenalem Tivat mogą napawać optymizmem kibiców z Sarajewa. Awans do jakichkolwiek rozgrywek europejskich byłby przez nich na pewno długo świętowany. Zwłaszcza, że na krajowym podwórku poziom jest bardzo wyrównany i walka o tytuł mistrzowski to ciężka przeprawa.



Na Białorusi liga trwa w najlepsze i Dynamo nie miało w ostatnich tygodni okazji do spotkań sparingowych, gdyż byli skupieni na meczach z lokalnymi rywalami. Nie powinno być to dla nich żadnym problemem, bo forma dopisuje. Zespół z Mińska strzela bardzo dużo goli, tracąc przy tym zazwyczaj maksymalnie jednego. W obecnym momencie śmiało można ich nazwać faworytem do wygrania krajowych rozgrywek.

Obie ekipy miały okazje się zmierzyć bezpośrednio w sezonie… 1985! Góra w dwumeczu był Zeljeznicar, który wygrał mecz u siebie w rezultacie 2:0, a rewanż w Mińsku zakończył się remisem 1:1. Kto wie, może po prawie 40 latach scenariusz znowu się powtórzy.



Kursy bukmacherskie Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Trudno wskazać tu jednoznacznego faworyta pojedynku. Będzie to starcie niezwykle wyrównanych ekip.



Bukmacher Wygrana Zeljeznicaru Remis Wygrana Dynama Betfan 2.60 3.20 2.76 Betcris 2.70 3.10 2.80 Betclic 2.62 3.22 2.79

Gdzie obstawiać Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk

Eliminacje do tegorocznej kampanii Ligi Konferencji Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Zeljeznicar vs Dynamo Mińsk

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy w aplikacji legalnego bukmachera Betclic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Betclic Betclic Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus