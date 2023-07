Jest druga oferta Interu za Lukaku

Romelu Lukaku podczas trwającego okienka transferowego nie ma łatwych dni. Nie znajduje się w planach Chelsea, dlatego The Blues chcieliby spieniężyć napastnika. Inter przedstawił drugą ofertę kupna Romelu Lukaku.

Inter nie poddaje się w walce o podpis Lukaku. Początkowo finalista Ligi Mistrzów chciał ponownie wypożyczyć Belga, ale ta opcja spotkała się ze stanowczą dezaprobatą włodarzy Chelsea. Lukaku chciałby wrócić do Interu, dlatego Nerazzurri mogą pozyskać napastnika w promocyjnej cenie. Pierwsza oferta definitywnego transferu opiewająca na 25 milionów euro została odrzucona. Inter się nie poddaje i złożył drugą propozycję. Tym razem zaoferował 30 milionów euro. Wkrótce do skutku powinien dojść transfer Onany, a więc Nerazzurri będą mogli sfinalizować ewentualne przenosiny Belga.

Chelsea and Inter will be in contact to discuss details of €30m new bid submitted for Romelu Lukaku. Talks are ongoing. 🔵🇧🇪

Inter hope to make it happen in time to avoid any other club's attempt to sign Romelu. pic.twitter.com/1zkvlOxitU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023