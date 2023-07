Anthony Elanga może zasilić Everton

Jak podaje coraz więcej mediów, Anthony Elanga może wkrótce zmienić swojego pracodawcę. Szwedem interesuje się Everton, które zbroi się, aby pozostać w Premier League.

Fabrizio Romano potwierdził, że Anthony Elanga może wkrótce opuścić Manchester United. Szwed nie może liczyć na wiele minut w barwach Czerwonych Diabłów, dlatego szuka klubu, gdzie mógłby regularnie grać. Znajduje się w kręgu zainteresowań wielu drużyn z Premier League, ale to Everton jest faworytem w sprowadzeniu Szweda. Kluby prowadzą rozmowy na temat wysokości opłaty za Elangę. Przez Transfermarkt wyceniany jest na 18 milionów euro.

Everton will hold direct talks with Manchester United for Anthony Elanga. New round of negotiations will take place soon after showing initial interest. 🇸🇪

There are several clubs keen on signing Elanga since January. pic.twitter.com/6xm78EQFsk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023