Kariera Dele Allego nie potoczyła się tak jak wszyscy zakładali. Były pomocnik Tottenhamu objawił się jako perełka Premier League. Regres jego kariery jest, aż nadto widoczny. Ostatnio Anglik udzielił wstrząsającego wywiadu u Garego Nevilla w którym zebrał się na szokujące wyznania.

Alli swoją karierę rozpoczął w MK DONS. Szybko został zauważony przez skautów Tottenhamu i w 2015 roku za 6.63 mln euro trafił do Spurs. Jeszcze w tym samym roku zadebiutował w Premier League i od razu dał się poznać jako świetny piłkarz na którym można było opierać grę. Wówczas 19-letni piłkarz był wielką nadzieją młodego pokolenia w Angielskiej piłce.

Pod skrzydłami Mauricio Pochettino niesamowicie się rozwijał. Niestety po kilku latach dobrej gry coś niedobrego zaczęło dziać się z piłkarzem. Jego kariera zaczęła przypominać równie idącą w dół. Na domiar złego w 2022 roku nowy trener Tottenhamu, Jose Mourinho przekreślił jakiekolwiek szanse na grę w zespole Allego i ten trafił do Evertonu. Od tamtego momentu jego słaba dyspozycja na boisku sprawiła, że słuch po nim zaginął.

Niedawno Anglik udzielił wstrząsającego wywiadu u Garego Neviila na Youtube. Piłkarz podzielił się między innymi, że jego matka była alkoholiczką, w dzieciństwie był molestowany przez partnera swojej matki, w wieku ośmiu lat zaczął handlować narkotykami a gdy miał jedenaście lat został powieszony na moście. Ponieważ matka Allego nie radziła sobie z wychowaniem, w wieku dwunastu lat został oddany do adopcji. Na szczęście Anglik dobrze wspomina czas spędzony w rodzinie zastępczej. Jak wyznaje czuł się kochany i rodzina zastępcza dała mu poczucie bezpieczeństwa czego nie doświadczył od swoich rodziców.

Wszystkie te traumatyczne przeżycia spowodowały, że piłkarz nie radził sobie z całym psychicznym ciężarem. 27-latek wyznał, że trzy lata temu rozważał zakończenie kariery. Aktualnie jest po 6-tygodniowym odwyku aby uporać się z problemami psychicznymi oraz uzależnieniem od tabletek nasennych. Całość wywiadu znajduję się na Youtube ns kanale The Overlap.

I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77

W 2022 roku zawodnik trafił do Evertonu. Tam nie sprawdził się. Zagrał w zaledwie 13 meczach co przełożyło się na zaledwie 25 minut średniego czasu gry. Nie zdobył w tym czasie żadnej bramki. Następnie miał się odbudować i trafił do Besiktasu na wypożyczenie. Również rozegrał 12 spotkań strzelając dwie bramki, jednak jego występy nie powalały. Teraz zawodnik wrócił do Evertonu. Miejmy nadzieję ze kariera Allego jeszcze zostanie uratowana.

🗣️ Dele Alli: “It's something I haven't really talked about. There have been a few cases. At six years old, I was sexually assaulted.

I started smoking at seven and dealing drugs at eight. An older person told me that the police would not arrest a child riding a bicycle with his… pic.twitter.com/pPGWn6ZbYo

