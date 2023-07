CF Montreal vs Charlotte FC – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.18 CF Montreal vs Charlotte FC Wygrana CF Montreal 1 Obstaw

Tym razem po raz pierwszy zaglądam na boiska Major League Soccer, czyli zawodowa liga piłkarska znajdująca się na najwyższym szczeblu rozgrywek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Uczestniczy w nich 29 drużyn podzielonych na Konferencje: Wschodnią i Zachodnią. Ja zaglądam do Wschodniej i biorę pod lupę spotkanie CF Montreal z Charlotte FC, które zostanie rozegrane w nocy z soboty na niedzielę o godzinie: 01:30 czasu polskiego. Obiektem zmagań będzie Saputo Stadium w Montrealu. Zapraszam do lektury!

CF Montreal vs Charlotte FC – typy bukmacherskie

Obie drużyny mają po tyle samo punktów – 26 i zajmują kolejno 10. i 12 lokatę. Mają jeden cel: zagrać w Play Offach od których dzieli je teraz 3 punkty, ale poprzedzające Chicago Fire jest na fali wznoszącej i po prostu im ucieka. CF Montreal to typowa drużyna własnego boiska, gdzie zgromadziła 21 „oczek” na 26 i legitymuje się bilansem domowym (7-0-3). Teraz notują 3 kolejne porażki, ale uważam że tutaj nastąpi przełamanie, mieli już takie negatywne serie, ale właśnie po 3 meczach ją przerywali. Przegrali z Atlantą United, które jest w górnej części tabeli, New York City i wcześniej wspomnianym Chicago Fire będące w wysokiej dyspozycji wygrywając 4 z 5 spotkań. Montreal potrafi grać na własnym obiekcie i pokonywać rywali od siebie wyżej notowanych jak Nashville SC, Orlando City czy Philadelphia Union. Gospodarze stracili w Montrealu tylko pięć bramek w dziesięciu spotkaniach co jest najlepszym wynikiem w całej Konferencji Wschodniej. Charlotte FC prezentuje się poniżej oczekiwań i od 5 meczów notują serię remisów. Trzeba im jednak przyznać, że w ostatniej kolejce postawili się liderowi FC Cincinnati i zremisowali z nimi 2:2 po dublecie reprezentanta Polski Karola Świderskiego. Goście od 4 spotkań wyjazdowych nie wygrali i w każdym z nich tracili przynajmniej jedną bramkę. Ich bilans wyjazdowy wynosi (3-3-5), a ogólnie ich ostatnie zwycięstwo w MLS miało miejsce 28 maja, czyli 7 kolejek temu. Dlatego uważam, że dobrze spisujący się na własnym boisku Montreal przedłuży negatywną serię Charlotte bez wygranej i gospodarze zgarną pełne 3 punkty.

Zapowiedź meczu CF Montreal vs Charlotte FC

Warto tutaj zaznaczyć, że w ekipie gości gra trzech Polaków: Karol Świderski, który jest najlepszym strzelcem drużyny z 7 bramkami na koncie i 3 asystami, Kamil Jóźwiak mający na swoim koncie 2 bramki i 4 asysty oraz środkowy obrońca Jan Sobociński. Także nasi zawodnicy mają spory wkład w skuteczność drużyny Charlotte. Jednak warto pamiętać, że klub istnieje od 2019 roku, więc jest stosunkowo bardzo młody, dopiero zaczyna, a w rozgrywkach MLS grają dopiero od zeszłego sezonu w którym nie wypadli źle. CF Montreal w MLS gra od 2012 roku i jest bardziej doświadczonym zespołem od swojego rywala.

Historia spotkań bezpośrednich bardzo krótka, ale goście jeszcze nie wygrali:

Kursy bukmacherskie CF Montreal vs Charlotte FC

Standardowo porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanego faworyta tego meczu nie ma, ale większe szanse daje się drużynie gospodarzy CF Montreal. Za ich zwycięstwo najlepiej płaci Betcris – 2.20. Jeśli chodzi o gości, najbardziej opłaca się zagrać w Betfan i Betclic – 3.05.

Bukmacher Wygrana CF Montreal Remis Wygrana Charlotte FC Betfan 2.18 3.55 3.05 Betcris 2.20 3.50 3.00 Betclic 2.18 3.55 3.05

Gdzie obstawiać CF Montreal vs Charlotte FC

Spotkanie CF Montreal z Charlotte FC obstawiamy u legalnego bukmachera Betfan. Na tą chwilę proponuje on ponad 200 zdarzeń związanych z tym spotkaniem.

Gdzie oglądać CF Montreal vs Charlotte FC

Transmisja z tego spotkania odbędzie się w Betclic. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Betclic Betclic Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus