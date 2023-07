Oficjalnie: Christian Pulisic w AC Milan

Saga transferowa z udziałem Christiana Pulisicia trwała od początku okienka transferowego. Wydawało się z Amerykański skrzydłowy dołączy do Lyonu jednak ostatecznie wybrał ofertę z Milanu. Dziś oficjalny profil klubu z Serie A, przedstawił Pulisicia jako swojego nowego zawodnika.

Christian Pulisic wybrał AC Milan

O Pulisiciu było głośno jakiś czas temu, ponieważ zainteresowanie nim przejawiały dwa kluby, Lyon oraz Milan. Drużyna z Ligue 1 jako pierwsza kontaktowała się z agentami zawodnika w celu ustalenia kontraktu. Wysłali nawet oficjalną ofertę transferową do Chelsea. Pulisic zdecydował się jednak wybrać AC Milan. Sam zawodnik nie ukrywa, że na jego decyzje wpływ ma jeden ważny aspekt. Lyon zajął sezon temu siódme miejsce w lidze co poskutkowało brakiem awansu do Champions League. Pulisciowi zależało by w nadchodzącym sezonie grać w tych rozgrywkach. Rossoneri zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów z czwartego miejsca, a sezon temu dotarli do półfinału Champions League, co jeszcze bardziej ułatwiło decyzję Amerykaninowi. Jak podają media transfer 24-letniego zawodnika opiewa na kwotę 20 milionów euro. Piłkarz w drużynie Rossonerich będzie występował z trykotem numer 11.

Milan z nadzieją na powtórkę sukcesu w Lidze Mistrzów z zeszłego sezonu

Milan w zeszłym sezonie był bardzo bliski finału Ligi Mistrzów. Musiał jednak uznać wyższość Interu Mediolan. Teraz Rossoneri zbroją się przed startem nowych rozgrywek. Do klubu oprócz Christiana Pulisicia dołączyli Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek oraz Marco Sportiello. Zespół Serie A na dotychczasowe zakupy wydał 36 milionów euro. Z klubu odszedł Sandro Tonali do Newcastle za transfer ten ekipa z Włoch zarobiła 64 miliony euro.

Fot. AC Milan Official Site