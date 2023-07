Bukmacherzy już wiedzą kto zostanie mistrzem Niemiec 23/24

Już niedługo rozpocznie się nowy sezon Bundesligi. 18 sierpnia na inaugurację rozgrywek w Niemczech zmierzą się obrońca tytułu, Bayern Monachium z Werderem Brema. Bukmacherzy oszacowali, który zespół ma największe szanse na mistrzostwo.

Bayern Monachium obroni tytuł?

Bukmacherzy typują, że największe szanse na mistrzostwo ma Bayern Monachium. Nie ma w tym nic dziwnego. Bayern ma najlepszy skład w całej Bundeslidze, co roku również znajdują się w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Bawarczycy od jedenastu lat co roku zgarniają tytuł mistrza Niemiec. W ostatnim sezonie jednak, Bayern miał dużo szczęścia. W ostatniej ligowej kolejce Borussia Dortmund zremisowała 2:2 swój mecz z Mainz, co spowodowało, że tytuł powędrował do zespołu z Bawarii, który wygrał 2:1 z Koeln. Bayer osłabił swoich głównych rywali do mistrzostwa. Do klubu dołączyli: Konrad Laimer z RB Lipska, Raphael Guerreiro z Borussi. Na dniach oficjalnie zostanie ogłoszony Kim Min-jae, który przywędruje z Napoli. Media spekulują, że na celowniku Bayernu pozostaje Kyle Walker oraz Harry Kane.

Pozostali pretendenci do wygrania Bundesligi

Na drugim miejscu wśród faworytów do wygrania ligi Niemieckiej, bukmacherzy widzą Borussie Dortmund. Borussia jest zawsze głównym rywalem Bayernu do końcowego sukcesu. Klub z Dortmundu z roku na rok buduje sobie coraz lepszą renomę i kupuje coraz lepszych zawodników. W ostatnim sezonie wypuścili z rąk mistrzostwo w ostatniej kolejce. Na pewno zrobią wszystko żeby nie powtórzyć tego błędu. Warto dodać ze Borussia jest ostatnim klubem który wygrał Bundesligę przed serią Bayernu. Trzecie miejsce na podium należy do RB Lipska. Lipsk został założony 19 maja 2009 roku. Siedem lat zajęło im dostanie się do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Mądre zarządzanie klubem przez właścicieli powoduje, że Lipsk zawsze jest niebezpieczny i nie należy go lekceważyć. Tuż za podium uplasował się Bayer Leverkusen. W ostatnim sezonie Aptekarze zajęli siódme miejsce w lidze. Transfer Grimaldo oraz Xhaki powoduję, że klub wygląda solidniej niż sezon temu.

Fot. PressFocus