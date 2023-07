Renan Lodi dołączy do Olympique Marsylia

Jest „here we go”, Renan Lodi wkrótce podpisze pięcioletnią umowę z Marsylią. Atletico Madryt za swojego piłkarza ma otrzymać 13 milionów euro + 20% od przyszłej sprzedaży.

Jak podają media, a między innymi Fabrizio Romano, Renan Lodi wkrótce opuści Ateltico Madryt. Brazylijczyk ma trafić do Marsylii i zwiąże się z klubem z Ligue 1 pięcioletnią umową. Atleti ma otrzymać za swojego zawodnika tylko 13 milionów euro, ale zapewnił sobie aż 20% od przyszłej sprzedaży zawodnika.

Renan Lodi will land in Marseille today on order to sign the contract, undergo medical tests and be unveiled as new OM player. 🔵🛩 #OM

Lodi will sign until June 2028. Atléti will receive €13m plus 20% sell-on clause.

Here we go, confirmed. ✔️ pic.twitter.com/eTfgG3oZcW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023