TOP 5 najdroższych transferów w Ekstraklasie 2023/2024

Letnie okno transferowe to idealna okazja, żeby sprowadzić do swojego klubu piłkarzy, z którymi wiążę się nadzieje i oczekiwania. Zespoły z Ekstraklasy nigdy nie były zbyt rozrzutne na rynku transferowym i transferowy opiewające na kwotę powyżej miliona euro to raczej rzadkość na naszym podwórku. Tym bardziej warto zapoznać się z wszystkimi topowymi wzmocnieniami pieniężnymi, jakie tego lata zafundowały sobie kluby z rodzimej ligi. Oto lista TOP 5 najdroższych transferów w Ekstraklasie w letnim okienku transferowym.

Raków i Lech wydają najwięcej

Raków Częstochowa, czyli aktualny mistrz Polski, na zakupy ruszył tu po otwarciu letniego okna transferowego. Medaliki szybko wykupiły Stratos Svarnasa oraz Dawida Drachala, a kwoty tych transferów znajdą się na naszej liście. Następnie przyszedł czas na jeszcze większe wzmocnienie i sprowadzenie za aż 1.5 mln euro Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław. Trzeba przyznać, że taka kwota za transfer wewnątrz ekstraklasowy musi robić wrażenie.

Do gry włączył się także Lech Poznań, który przeprowadził tylko jeden transfer pieniężny, za to znajduje się on na samym szczycie naszego zestawienia. Ali Gholizadeh, przychodzący z Charleroi, kosztował Kolejorza 1,8 mln euro. Do klubu ze stolicy Wielkopolski dołączyli też między innymi Dino Hotić i Miha Blazić, jednak Lech nie musiał płacić za nich ani złotówki.

Dzieje się również w Lubinie, gdzie do miejscowego Zagłębia zostali sprowadzeni Dawid Kurminowski i Damian Dąbrowski za odpowiednio 600 tys. euro i 250 tys. euro.

Ekstraklasa: TOP 5 najdroższych transferów

Oto lista TOP 5 najdroższych transferów w Ekstraklasie, dokonanych w letnim okienku transferowym:

Ali Gholizadeh – Lech Poznań 1.8 mln euro (Charleroi) John Yeboah – Raków Częstochowa 1.5 mln euro (Śląsk Wrocław) Stratos Svarnas – Raków Częstochowa 0.8 mln euro (AEK Ateny) Dawid Kurminowski – Zagłębie Lubin 0.6 mln euro (Aarhus) Dawid Drachal – Raków Częstochowa 0.6 mln euro (Miedź Legnica)

Najdroższe transfery w pozostałych ligach

Fot. PressFocus