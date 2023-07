Lois Openda zawodnikiem RB Lipsk

RB Lipsk wkrótce ogłosi swój nowy transfer. Jak donoszą media wszystko jest już ustalone. Lois Openda przeniesie się z Lens do Byków za ponad 40 milionów euro.

RB Lipsk po sprzedaży Nkunku do Chelsea szukało kogoś, kto mógłby zastąpić Francuza. Wybór padł na Loisa Opendę. Młody Belg ma za sobą bardzo udany sezon w Lens i szukał nowych wyzwań. Najlepszą ofertę złożyło RB Lipsk. Napastnik ma przenieść się do Byków za nieco ponad 40 milionów euro. Klub niedługo oficjalnie potwierdzi transfer.

RB Leipzig are exchanging documents with Lens for Loïs Openda deal, done and sealed. Official soon. ⚪️🔴🇧🇪

Medical tests are taking place today as expected.

Record signing for Leipzig — it will cost more than €40m fee add-ons included. pic.twitter.com/PlzzZSx4yi

