TOP 10 transferów w letnim oknie w sezonie 2023/2024

Od 1 lipca otwarte jest letnie okno transferowe we wszystkich topowych ligach w Europie. Co to oznacza? Wydawanie milionów i roszady we wszystkich klubach. Bądź na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku transferowym i sprawdź czołówkę pieniężnych roszad w letnim oknie w sezonie 2023/2024. Oto TOP 10 transferów!

Ofensywa Premier League i Arabii Saudyjskiej

Nie będzie to nic odkrywczego jeżeli stwierdzimy, że to właśnie angielskie kluby wydają najwięcej w każdym kolejnym oknie transferowym już od kilku lat. Nie inaczej jest również latem 2023 roku. To właśnie kluby z Premier League dokonują największych roszad w składach i ściągają gwiazdy do swoich zespołów. W poniższej liście TOP 10 transferów, aż 6 będzie do ligi angielskiej. Zbroją się naturalnie potentaci do mistrzowskiego tytułu, czyli: Arsenal, Liverpool, Manchester United, czy Newcastle.

Letnie okno transferowe w 2023 roku różni się jednak od poprzednich potężnym zastrzykiem gotówki, płynącym z Arabii. Lokalne kluby wraz z pieniędzmi od szejków są w stanie również kupować najlepszych zawodników z Europy. Przykładem jest chociażby Ruben Neves, za którego Al-Hilal zapłaciło 55 mln euro. To jednak nie wszystko. Do drużyn z Arabii Saudyjskiej dołączyli między innymi: Karim Benzema, N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, czy Roberto Firmino.

Aktualny rekord transferowy dla Realu Madryt

W zakupach królują głównie kluby z Anglii oraz Arabii Saudyjskiej, jednak aktualny rekord wydanych pieniędzy należy do Realu Madryt. Królewscy zapłacili aż 103 mln euro za Jude Bellinghama z Borussi Dortmund. Czekamy, czy ktoś będzie w stanie pobić zakup aktualnego wicemistrza Hiszpanii.

TOP 10 transferów w sezonie 2023/2024

Oto lista TOP 10 najdroższych transferów dokonanych w letnim okienku transferowym:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) ➡ Real Madryt (103 mln euro) Kai Havertz (Chelsea) ➡ Arsenal (70 mln euro) Dominik Szoboszlai (RB Lpisk) ➡ Liverpool (70 mln euro) Mason Mount (Chelsea) ➡ Manchester United (64,2 mln euro) Sandro Tonali (Milan) ➡ Newcastle (64 mln euro) Christopher Nkunku (RB Lipsk) ➡ Chelsea (60 mln euro) Manuel Ugarte (Sporting) ➡ PSG (69 mln euro) Ruben Neves (Wolves) ➡ Al-Hilal (55 mln euro) Matheus Cunha (Wolves) ➡ Atletico Madryt (50 mln euro) James Maddison (Leicester) ➡ Tottenham (46,3 mln euro)

Najdroższe transfery w pozostałych ligach

Fot. PressFocus