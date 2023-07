Benjamin Pavard przymierzany do Manchesteru City

Manchester City jak dotąd sprowadził tylko Mateo Kovacicia. Niepewna jest przyszłość Kyle Walkera, dlatego obecny mistrz Anglii szykuje kolejny transfer. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, na celowniku City znalazł się Benjamin Pavard.

Kyle Walker z City ma kontrakt ważny jeszcze rok. Fakt ten chce wykorzystać Bayern i sprowadzić Anglika z mniejsze pieniądze. Ostatnio media spekulowały, że prawy obrońca Obywateli jest na liście życzeń Bawarczyków. Dlatego Manchester City rozpoczął poszukiwania następcy Walkera w razie jego odejścia z klubu . Możliwa jest wymiana na linii Bayern – City, ponieważ to właśnie w Benjaminie Pavardzie, City widzi następce Kyle Walkera. Wydaje się, że byłby to dobry ruch dla Obywateli. 27-letni mistrz świata z 2018 roku jest młodszy od prawego defensora reprezentacji Anglii o 6 lat i prezentuje równie wysoki poziom gry.

EXCLUSIVE: Manchester City have now Benjamin Pavard on top of their list as new right back. 🚨🔵 #MCFC

Pavard is Man City’s priority in case Kyle Walker will join Bayern, deal advanced on player side but not completed yet.

Bayern and City will discuss about Walker and Pavard. pic.twitter.com/Fdkrk5YqpI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023