Raków Częstochowa vs Legia Warszawa – typy bukmacherskie i obstawianie

Raków Częstochowa vs Legia Warszawa

Czas na Superpuchar Polski! W sobotni wieczór na stadionie w Częstochowie, miejscowy Raków podejmie warszawską Legię. Tych ekip nie trzeba nikomu przedstawiać, gdyż to właśnie ta rywalizacja rozgrzewa w ostatnim czasie kibiców w całym kraju. To znakomita okazja do rewanżu dla świeżo upieczonych Mistrzów Polski. Kilka miesięcy temu obie ekipy spotkały się na Stadionie Narodowym w finale Pucharu Polski i górą byli piłkarze ze stolicy. Jak będzie tym razem? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego starcia.



Raków Częstochowa vs Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Mecz o Superpuchar Polski to prawdziwy prestiż dla najlepszych drużyn w naszym kraju, a przy okazji świetna okazja do dobrego wejścia w sezon. Nowa kampania, nowe rozdanie i wszystko zaczyna się od początku. Raków i Legia na ten moment wydają się być jednymi z głównych faworytów do wygrania rozgrywek Ekstraklasy. Razem z Lechem Poznań mogą stworzyć prawdziwy, całoroczny spektakl w drodze po tytuł.

W sobotni wieczór nie będzie miejsca na błędy, a o wszystkim zadecyduje dyspozycja dnia. Na korzyść Rakowa na pewno zadziałają „własne ściany” i żywiołowy doping miejscowych kibiców. Na piłkarzach Legii może to jednak nie robić większego wrażenia, ale mimo wszystko przewaga własnej murawy jest pewnym handicapem.

Raków nie jest faworytem tego starcia, ale na nasz kupon wrzucamy trochę typ na przekór. Gospodarze po odejściu Marka Papszuna na pewno będą chcieli pokazać się z dobrej strony, a w ich ofensywnej grze nie powinno się wiele zmienić. W okresie przygotowawczym stracili bardzo ważny element swojego ataku, gdyż kontuzję odniósł Ivi Lopez. Mimo wszystko uważam, że to gospodarze w ostatecznym rozrachunku będą mogli uzupełnić swoją gablotę i kolejne trofeum. Legia niejednokrotnie zaliczała bardzo słabe wejście w sezon.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa vs Legia Warszawa

Częstochowianie mają za sobą kilka sparingowych starć oraz mecz w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. O ile w spotkaniach towarzyskich radzili sobie nieźle, tak pojedynek w eliminacjach z Florą Tallinn okazał się dla nich bardzo ciężkim bojem, z którego finalnie wyszli zwycięsko. Rezultat 1:0 nie był jednak zbyt przekonujący i ciężko napawać się tu optymizmem.



Legia zaliczyła komplet zwycięstw w przedsezonowych starciach, czym pokazuje swoją siłę. Klub ze stolicy chce szybko wrócić na ligowy szczyt i wygrana w Superpucharze byłaby niezłym motorem napędowym. Sobotni mecz to doskonała weryfikacja obu drużyn.

Ostatnie bezpośrednie pojedynki należą do Legii. Wygrali finał Pucharu Polski, a miesiąc wcześnie pokonali Raków 1:0 w meczu ligowym. Jednak w rundzie jesiennej w Częstochowie odnieśli prawdziwą klęskę, bo Raków rozbił stołeczny klub wynikiem 4:0.



Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa vs Legia Warszawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Nieznacznym faworytem w tym pojedynku są goście z Warszawy.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Legii Betfan 3.05 3.25 2.36 Betcris 3.03 3.52 2.37 Betclic 3.05 3.35 2.41

Gdzie obstawiać Raków Częstochowa vs Legia Warszawa

Mecz o Superpuchar Polski możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa vs Legia Warszawa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanale Polsat Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Polsat Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus