Castellanos będzie zawodnikiem Lazio

Taty Castellanos znalazł się w kręgu zainteresowań Lazio. Wicemistrz Włoch po sprzedaży Milinkovicia-Savicia może ruszyć na zakupy. Ciro Immobile ma już 33 lata, a więc włodarze szukają możliwości, aby zabezpieczyć się na przyszłość. Jak podaje Fabrizio Romano, Taty Castellanos ma podpisać kontrakt w przyszłym tygodniu, kiedy już przejdzie testy medyczne. New York City ma otrzymać za swojego zawodnika 15 milionów euro.

Lazio have reached full agreement to sign Argentinian striker Taty Castellanos from City Group, here we go! 🔵⚪️🇦🇷

Agreement on €15m fee, personal terms agreed too. Medical tests next week, as per @CLMerlo. pic.twitter.com/Jzl71gDf1Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023