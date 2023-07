Jordan Henderson opuści Liverpool?

Temat transferu Jordana Hendersona przewija się od kilku dni. Piłkarzem był zainteresowany Al Ettifaq, ale Anglik nie wyrażał chęci transferu. Saudyjczycy zwiększyli swoje starania, a kapitan The Reds wkrótce ma zmienić barwy.

Al Ettifaq jednak ściągnie Hendersona?

Jordan Henderson znalazł się w kręgu zainteresowań Al Ettifaq. Ekspansja saudyjskich klubów trwa i wydaje się, że kolejnym piłkarzem, który przeniesie się na Bliski Wschód jest Jordan Henderson. Al Ettifaq już wcześniej pytał o Anglika, ale kapitan Liverpoolu nie był zainteresowany transferem.

Saudyjczycy złożyli jednak lepszą ofertę i według mediów, transfer jest już tylko kwestią czasu. Jak informuje Fabrizio Romano, piłkarz przystał na umowę zapewniającą czterokrotną podwyżkę. Liverpool oczekuje za swojego zawodnika 10 milionów funtów.

Dwie legendy Liverpoolu mogą znowu razem pracować

Szkoleniowcem Al Ettifaq jest Steven Gerard. To właśnie on miał naciskać władze klubu na transfer Jordana Hendersona. 33-latka także można śmiało nazwać legendą Liverpoolu. W barwach The Reds grał przez 12 lat. Jest 13. zawodnikiem w historii jeżeli chodzi o rozegrane mecze w koszulce Liverpoolu. Na boisku pojawił się aż 492 razy. W trakcie tych spotkań strzelił 33 gole i zanotował 61 asyst.