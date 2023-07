Aleksandar Mitrović opuści Premier League?

Okienko transferowe nabiera rozpędu. Tego lata bardzo popularnym kierunkiem stał się Półwysep Arabski, a konkretnie Arabia Saudyjska. Jak podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, na celowniku Al Hilal klubu z Saudi Pro League znalazł się Aleksandar Mitrović.

Aleksandar Mitrović do Premier League trafił w 2015 roku, za 18,5 miliona euro z Anderlechtu do Newcastle United. Serb jest solidnym zawodnikiem. Na swój najwyższy poziom wszedł jednak w Ekipie Fulham, do której trafił w 2018 roku za kwotę 24,7 milionów euro. Nazwisko Mitrovicia w ostatnich sezonach często przewijało się w kontekście transferu do któregoś z klubów z ,,Top 6”. W lidze angielskiej odnalazł się znakomicie. Profilem pasuje do Premier League. Jest wysoki, waleczny, potrafi znaleźć się w jedenastce przeciwnika. Ostatecznie napastnik pozostał w Fulham. Teraz Al Hilal interesuję się piłkarzem. Jak informuje Fabrizio Romano, transfer zawodnika powinien oscylować w kwocie około 30 milionów euro. Alexandar Mitrović byłby bez wątpienia materiałem na gwiazdę w Saudi Pro League.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023