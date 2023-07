PSG odkupiło Xaviego Simonsa

Jak donoszą media, PSG zdecydowało się wykupić Xaviego Simonsa z PSV za 6 milionów euro. Informację potwierdza holenderski klub, który przyznał, że młody piłkarz opuścił obóz przygotowawczy celem odbycia testów medycznych przed transferem.

Xavi Simons piłkarzem PSG

W niedzielę świat obiegła informacja, że młody holenderski talent – Xavi Simons, wróci do PSG. Zawodnik jest po bardzo dobrym sezonie w barwach PSV Eindhoven, gdzie był wyróżniającą postacią w zespole. W 34 meczach ligowych strzelił aż 19 bramek i zanotował 8 asyst. Zdobył Puchar Holandii, a także Superpuchar Holandii. Nie dziwne więc, że PSG zdecydowało się aktywować klauzulę wykupu wynoszącą jedynie 6 milionów euro. Tak niska kwota spowodowana jest tym, że Simons trafił do PSV za darmo. Holender opuścił obóz treningowy PSV i ma przejść testy medyczne przed transferem do Paris Saint-Germain. Xavi Simons wyceniany jest na 40 milionów euro.

Xavi Simons has departed from the PSV training camp in Austria to complete a transfer to Paris Saint-Germain. — PSV (@PSV) July 16, 2023

Dwie opcje na Xaviego Simonsa

PSG mocno zbroi się podczas letniego okienka transferowego. Nie brakowało także ofensywnych wzmocnień. Do klubu dołączyli między innymi Marco Asensio i Kang-in Lee. Luis Enrique będzie miał kim rotować w ataku.

Paryżanie przygotowali dwa scenariusze pod Xaviego Simonsa. Jeżeli ktoś z dwójki Mbappe – Neymar odejdzie z Parc des Princes, to Holender zostanie w PSG. W przeciwnym razie młody talent uda się na wypożyczenie, a chętnych klubów nie brakuje.

Fot. Pressfocus