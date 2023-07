Andre Onana bliski transferu do Manchesteru United

David de Gea opuścił Manchester United. Czerwone Diabły nie przedłużyły umowy z Hiszpanem. Obsada bramki w United jest pusta. Z tego powodu klub szuka wzmocnienia. Jak informują media, jeszcze w tym tygodniu szeregi Manchesteru United może zasilić Andre Onana.

Saga transferowa z udziałem Kameruńczyka trwa już od jakiegoś czasu. Zaraz po rozpoczęciu się letniego okna transferowego, media nieustannie przymierzały golkipera do United. Powodem oczywiście było nieprzedłużenie kontraktu z Davidem de Geą oraz preferencje managera United, który szuka bramkarza czującego się pewnie na przedpolu bramki. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie transferu nastąpi jeszcze w tym tygodniu. Jak informuje Włoski dziennikarz Fabrizio Romano, United jest dogadany z Interem Mediolan oraz z samym zawodnikiem.

Klubowi z Premier League bardzo zależy na jak najszybszym zakontraktowaniu 27-letniego bramkarza, ponieważ już w przyszył tygodniu, Czerwone Diabły udają się na tournee do USA. Holenderski manager chce mieć Onane do swojej dyspozycji podczas obozu. Kwota transferu ma wynieść 50 milionów euro, plus 5 milionów w dodatkach. Kameruńczyk wyceniany jest na 35 milionów euro według portalu transfermarkt.

More on André Onana deal. Agreement is 99.9% completed, just waiting on the final check on payment terms then he’ll travel to Manchester. 🔴🇨🇲 #MUFC

Erik ten Hag directly called Onana in the last 48h to confirm that there are no issues, just matter of time. Patience. pic.twitter.com/y5hR51mqlU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023