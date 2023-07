Dusan Vlahović na celowniku PSG

Dusan Vlahović jest bardzo gorącym nazwiskiem podczas letniego okienka transferowego. Dobra postawa w ostatnim sezonie sprawia, że znalazł się pod lupą wielu czołowych europejskich klubów. Wygląda na to jednak, że najbliżej porozumienia z Serbem jest Paris Saint-Germain.

PSG bliskie osiągnięcia porozumienia z Juventusem

PSG jest bardzo aktywne podczas letneigo okienka transferowego. Do klubu dołączyło już siedmiu nowych piłkarzy. Aktualny mistrz Francji pracuje nad pozyskaniem Dusana Vlahovicia z Juventusu. Lada moment klub może opuścić Mbappe, dlatego PSG planuje wzmocnienie w linii ataku. Wprawdzie do klubu dołączył 21-letni Hugo Ekitike, jednak to napastnik pokroju Vlahovicia jest potrzebny drużynie z Parc des Princes, chcąc walczyć o najwyższe cele. Vlahović w tym okienku jest bohaterem wielu spekulacji transferowych. Media często przedstawiały nazwisko Serba w kontekście dołączenie między innymi do Bayernu, Manchesteru United oraz Tottenhamu ponieważ niejasna jest przyszłość Harrego Kanea. Wygląda na to, że ostatecznie napastnik wybierze ofertę PSG. Paryżanie zaproponowali Juventusowi 70 milionów euro plus ewentualne bonusy. Zawodnik wyceniany jest na 70 milionów euro, według portalu transfermarkt.

💣🚨 Dušan Vlahović has decided to leave Juventus in order to join PSG. Now the agreement between the two clubs needs to be found. The striker is valued at €80m. The French club could offer €70m + bonus. [@AlfredoPedulla] pic.twitter.com/tPuHT2EFX8 — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 13, 2023

Vlahović jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku

Wiele czołowych klubów wykazuje zainteresowanie Vlahoviciem przed rozpoczęciem nowego sezonu. Bayer Monachium cały czas szuka nowego napastnika po stracie Roberta Lewandowskiego, który rok temu przeszedł do Barcelony. Na szczycie listy transferowej Bawarczyków jest Harry Kane. Wątpliwe jednak, że Anglik dołączy do drużyny z Bundesligi ponieważ, właściciel Tottenhamu niechętnie sprzeda swojego snajpera oraz żąda sporych pieniędzy za 29-latka. Vlahović jest również łączony z przenosinami do Tottenhamu w razie gdyby jednak udało przekonać się Daniela Levego i transfer Kanea doszedłby do skutku. Serbski napastnik w ostatnim sezonie dla Juventusu rozegrał 42 mecze i strzelił w nich 14 goli.

Fot. PressFocus