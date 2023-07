Fabinho może zagrać w lidze Saudyjskiej

Arabia Saudyjska jest bardzo popularnym kierunkiem w obecnym oknie transferowym, o czym świadczą przenosiny między innymi Rubena Nevesa oraz Sergieja Milinkovicia-Savicia. Jak informuje Fabrizio Romano, kolejnym zawodnikiem który może trafić do Saudi Pro League jest Fabinho.

Al-Ittihad jest aktualnym mistrzem Arabii Saudyjskiej. W letnim oknie transferowym do klubu trafili między innymi Ngolo Kante, Karim Benzema i Jota. Są to solidne wzmocnienia przed nadchodzącym sezonem. Według Fabrizio Romano, kolejnym piłkarzem, który może zasilić szeregi Al-Ittihad jest Fabinho z Liverpoolu. Transakcja wydaję się wchodzić w decydującą fazę. Brazylijczyk uzgodnił już warunki kontraktu z klubem oraz zabraknie go na zgrupowaniu Liverpoolu, przed nowym sezonem Premier League. Według mediów w gronie faworytów do zastąpienia 29-latka, po ewentualnym transferze jest Sofyan Ambrabat z Fiorentiny oraz Kalvin Phillips z Manchesteru City. Kwota transferu nie jest znana. Portal transfermarkt wycenia Brazylijskiego pomocnika na 42 miliony euro.

Liverpool and Al Ittihad are discussing key details of Fabinho deal — including installments, payment terms and more after official proposal submitted. 🇧🇷🇸🇦

Fabinho agreed terms after speaking to Nuno but clubs need to negotiate details before green light.

Talks on, even today. pic.twitter.com/NgCCFNhYXC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023