Kvaratskhelia może przenieść się do Newcastle United

Do Newcastle United jak dotąd, dołączył jedynie Sandro Tonali. Wysokie aspiracje Srok sprawiają, że to jeszcze nie koniec wzmocnień klubu. Jak donoszą media, ekipa z Premier League wzięła pod lupę gracza Napoli, Khviche Kvaratskhelie.

Czy Newcastle United wskoczy w nowym sezonie na wyższy poziom?

Od momentu przejęcia Newcastle przez Saudyjskich właścicieli, wiadome było, że klub przejdzie metamorfozę. Wszystko dzięki solidnemu zastrzykowi pieniędzy szejków. Klub pod panowaniem nowych właścicieli budowany jest z rozsądkiem. Rok temu do klubu trafili zawodnicy rozwojowi jak i już sprawdzeni na europejskich boiskach. Podczas obecnego okienka transferowego do ekipy Srok, trafił Tonali z Milanu za 64 miliony euro. Jak donoszą media, kolejnym wzmocnieniem przed startem sezonu może zostać Khvicha Kvaratskhelia. Transfer piłkarza do klubu Premier League byłby dużym krokiem naprzód. W zeszłym sezonie Gruzin odegrał jedną z kluczowych ról, dzięki czemu Napoli wywalczyło tytuł mistrzowski Serie A. Newcastle jest skłonne zaoferować 82 miliony euro, Napoli za 22-letniego zawodnika. Portal Transfermakrt wycenia piłkarza na 85 milionów euro.

💣🚨 Newcastle have made a bid of £82m bid for Napoli playmaker Khvicha Kvaratskhelia. #NUFC [Corriere Dello Sport] pic.twitter.com/q0aWbXoHPw — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 16, 2023

Khvicha Kvaratskhelia ma za sobą znakomity sezon

Khvicha Kvaratskhelia rozegrał świetny ostatni sezon. Razem z Oshimenem ciągnęli na przód drużynę Napoli. W dużej mierze przyczynił się do końcowego triumfu w lidze włoskiej. Gruzin dysponuje dobrym wyszkoleniem technicznym oraz znakomitym dryblingiem. Jego główną pozycja na boisku jest lewe skrzydło. Wspaniała postawa w zeszłym sezonie poskutkowała zainteresowaniem wielu klubów. W zimowym oknie transferowym interesował się nim Real Madryt. Kvaratskhelia trafił do Napoli w 2022 roku z Dinamo Batumi za 11,5 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 46 meczów, zdobył 14 bramek i zanotował 17 asyst.

Fot. PressFocus