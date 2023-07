Sensacyjne doniesienia! Cuadrado zamieni Juventus na Inter

W niedzielny wieczór włoskie media huczały o zmianie barw przez Juana Cuadrado. Kolumbijczyk ma przejść z Juventusu do Interu. Testy medyczne zaplanowane są na wtorek.

Włoskie media w niedzielny wieczór podały informację, że Juan Cuadrado zmieni Juventus na Inter. Informację potwierdzili najwięksi Włoscy dziennikarze, między innymi Gianluca Di Marzio i Fabrizio Romano. Kolumbijczyk ma przejść we wtorek testy medyczne i podpisać roczny kontrakt z Interem. Sam piłkarz jest chętny na przenosiny. Transfer jest sceptycznie odbierany przez większość kibiców finalisty Ligi Mistrzów. Cuadrado przyjdzie z klubu odwiecznego rywala, a sam piłkarz wielokrotnie podgrzewał atmosferę na boisku i nie zawsze z pozytywnego punktu widzenia.

Inter are planning for Juan Cuadrado's medical tests on Tuesday. The agreement with Colombian right back is valid until June 2024. ⚫️🔵🇨🇴

Cuadrado wants to join Inter, he accepted immediately. pic.twitter.com/vsuLm7Fc7j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023