Chelsea chce sfinalizować transfer Caicedo

Chelsea przebudowuje kadrę po bardzo nieudanym sezonie. The Blues w tym tygodniu chcą sfinalizować transfer Moisesa Caicedo. Taką informację podał między innymi Fabrizio Romano.

Jak donoszą media, Chelsea jest mocno zdeterminowana, aby ściągnąć do siebie Moisesa Caicedo. The Blues mieli podnieść swoją ofertę za pomocnika do 70 milionów funtów. Według mediów, ta kwota nie zadowala włodarzy Brighton. Początkowo Mewy wyceniły młody talent na 100 milionów funtów, ale cena z pewnością ulegnie zmniejszeniu, gdyż sam zawodnik jest gotowy na transfer do zasłużonego klubu. Jak podaje Fabrizio Romano, Chelsea ma nadzieje na sfinalizowanie transakcji w tym tygodniu.

Understand Chelsea will improve their bid for Moisés Caicedo this week, as revealed yesterday 🇪🇨

It's not about official bids as Chelsea-Brighton are discussing directly club to club; but proposal will be improved, more than £70m fixed.

Chelsea hope to get it done this week. pic.twitter.com/3tpyyKrAT6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023