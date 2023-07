Oriol Romeu wypożyczony do Barcelony

Z początkiem letniego okna transferowego, Barcelonę opuściła legenda klubu, Sergio Busquets. Mimo, że środek pola w Barcy wygląda mocarnie, kataloński klub szukał typowego przecinaka jakim był Sergio. Jak informuje Fabrizio Romano, Barcelona dogadała się z Gironą i Oriol Romeu trafi do Dumy Katalonii na zasadzie wypożyczenia.

Sergio Busquets całą karierę spędził w Barcy. Reprezentował klub od 2008 roku, wtedy zaliczył debiut w seniorskiej drużynie przeciwko Racingowi. Na Camp Nou spędził 15 lat. Przez wszystkie lata gry dla swojego klubu zawsze był pewniakiem w składzie. Pełnił funkcje defensywnego pomocnika, którego głównym zadaniem było rozbijanie ataków przeciwnika. I spisywał się w tej roli znakomicie. Tego lata przeszedł do Interu Miami. Właśnie z tego powodu Barcelona postanowiła zastąpić swoją legendę graczem o podobnym profilu. Wybór padł na Oriola Romeu.

Hiszpański pomocnik był już kiedyś graczem Barcy. Przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowych drużyn Barcelony, jednak ostatecznie w 2011 roku trafił do Chelsea, za 4,6 milionów euro. Romeu większość swojej kariery spędził w Premier League, a konkretnie w Southampton (7 lat). Rok temu trafił do Girony, skąd zostanie wypożyczony na rok do aktualnego mistrza Hiszpanii. Romeu jest piłkarzem podobnym do stylu gry Busquetsa, stąd wybór na transfer klubu z Katalonii.

Barcelona are set to seal Oriol Romeu deal, here we go! 🔵🔴🇪🇸 #FCB

Agreement reached with Girona — it will include Pablo Torres’ loan until 2024.

Medical done as @JijantesFC called and it’s now time to prepare documents in order to get it signed.

Oriol joins Barça this week. pic.twitter.com/lTpuBNOWYg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023