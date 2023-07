Krzysztof Piątek znalazł nowy klub!

Krzysztof Piątek w ostatnich sezonach nie zabawił długo w jednym klubie. Polak często był wypożyczany w celu odzyskania formy, jaką prezentował w barwach Genoi. Z informacji podanej przez Tomasza Włodarczyka, nowym klubem napastnika będzie Basaksehir Stambuł.

Zjazd formy Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek w ostatnich sezonach nie zagościł długo w żadnym klubie. Wpływ na to miała kiepska forma snajpera. Polak najlepszy czas miał za czasów gry w Genoi, gdzie był gwiazdą Serie A. Dobra postawa Piątka w tamtym momencie zaowocowała transferem do jednego z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech, czyli do Milanu. Pierwszą połowę sezonu po transferze do Rossonerich miał, również w porządku. W następnym sezonie Piątek nie wykręcał już takich liczb, a transfer Ibrahimovicia do Mianu przekreślił szanse na grę dla Polaka. Od tego momentu polski napastnik cały czas szuka formy, którą imponował w Genoi.

W Hercie Berlin również nie imponował. Teraz kiedy Hertha spadła z Bundesligi. Klub postanowił sprzedać najlepiej zarabiających graczy w klubie. W tym gronie znajdował się, również napastnik naszej reprezentacji. Z tej okazji wiadome było, że piątek będzie musiał szukać nowego zespołu. Jak podaje Tomasz Włodarczyk, Piątek dogadał się z Basaksehir Stambuł i będzie reprezentował barwy tego klubu.

🚨Krzysztof Piątek podpisze trzyletni kontrakt z Basaksehir Stambuł. Jutro badania medyczne. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 17, 2023

Czy piątek wróci do swojej mistrzowskiej formy?

Po transferze do Herthy Berlin. Piątek również nie zdobywał wielu bramek. Klub z Berlina z nadzieją na odblokowaniem się Polaka, postanowił wypożyczyć piłkarza do Fiorentiny i Salernitany. Krzysztof nigdzie jednak nie przełamał się. Na nasze nieszczęście, napastnik nie imponuje również w naszej reprezentacji. Polak ostatnio znajdował się w kadrze podczas Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie niestety nie był postacią pierwszoplanową. Miejmy nadzieję, że Piątek odbuduję się w Turcji, co przełoży się na bramki dla reprezentacji Polski.

Fot. PressFocus