Flora Tallinn vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie i obstawianie

Czas na rewanż w boju o Ligę Mistrzów! Tydzień temu w Częstochowie padł dość sensacyjny rezultat i Raków po bardzo ciężkim meczu wygrał różnicą zaledwie jednego gola. Flora we wtorkowy wieczór zrobi wszystko, by doprowadzić do niespodzianki. Taką z pewnością byłoby wyrzucenie Mistrzów Polski za burtę. Czy underdog z Estonii dobije zespół z Polski, który kilka dni temu przegrał mecz o Superpuchar swojego kraju? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Flora Tallinn vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

„Nie tak to miało wyglądać” mogą powiedzieć częstochowianie po pierwszym meczu. Raków miał całkowicie zdominować przeciwnika, a Flora co jakiś czas wyjmować piłkę z własnej bramki. Rzeczywistość dla Rakowa okazała się być bardziej brutalna i w wielkich bólach udało im się wyrwać rezultat 1:0. Raków może szukać pozytywów w grze defensywnej, ale i ta strefa nie uchroniła się od błędów. Jeśli Mistrzowie Polski nie chcą zakończyć przygody z europejskimi pucharami już po pierwszym dwumeczu, muszą wyciągnąć wnioski przed rewanżem.

Flora w tym momencie nie ma już absolutnie nic do stracenia. To przeciwnik był zdecydowanym faworytem przed rozpoczęciem tej serii i jeśli zespół z Estonii na tym etapie odpadnie, nie będzie to wielka niespodzianka. Zaatakowanie z pozycji niżej notowanego rywala może być dla nich bardzo korzystne, ale mimo wszystko to częstochowianie powinni być górą po raz kolejny.

Choć Raków na meczu w Częstochowie nie porwał swoją grą, w dalszym ciągu bukmacherzy to właśnie ich typują do awansu i trudno się temu dziwić. Wydawać może się, że częstochowianie nie skupili się zbyt mocno na ostatnim spotkaniu z Legią, ponieważ wszystkie siły rzucają na europejską przygodę. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, wygrają również drugi mecz w tej serii i według mnie po raz kolejny nie stracą bramki. Kurs @2.08 wygląda korzystnie, nawet jak na spotkanie wyjazdowe.

Zapowiedź meczu Flora Tallinn vs Raków Częstochowa

Raków pomiędzy pojedynkami z Florą chciał zdobyć Superpuchar Polski, ale ta sztuka się nie udała. Częstochowianie wszystkie siły rzucą teraz na walkę w europejskich pucharach, ale pojedynek z estońskim klubem to dopiero początek tej drogi i daleko tu do awansu.



Goście nie mieli okazji do żadnej gry przez ostatnie kilka dni i podejdą do tego spotkania na pełnej świeżości. To może być kolejny atut za tym, by sprawić niespodziankę. Na pewno od pierwszy minut zobaczymy zespół, który postawi wszystko na jedną kartę.

Nikogo nie zdziwi również bezbramkowy remis. Raków może znowu bić głową w mur, ale bezpieczny rezultat z pierwszego meczu gwarantuje im awans nawet przy 0:0. To jednak bardzo ryzykowny scenariusz i wątpię, by się spełnił we wtorkowy wieczór w stolicy Estonii.



Kursy bukmacherskie Flora Tallinn vs Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zespół z Polski jest zdecydowanym faworytem tego starcia, choć już nie tak oczywistym jak przed tygodniem.



Bukmacher Wygrana Flory Remis Wygrana Rakowa Betfan 5.10 3.75 1.70 Betcris 5.00 4.00 1.77 Betclic 5.20 3.75 1.70

Gdzie oglądać mecz Flora Tallinn vs Raków Częstochowa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanale oraz w aplikacji TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus