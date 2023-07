Tego lata wiele znanych piłkarskich nazwisk zdecydowało się na transfer do ligi saudyjskiej. Jak informują media, UEFA rozważa wprowadzenie ,,dzikiej karty” dla klubów z Saudi Pro League, aby najbardziej znani piłkarze mogli dalej rozgrywać mecze w Champions League.

UEFA z kolejnym sensacyjnym pomysłem

Arabia Saudyjska jest bardo aktywa tego lata na rynku transferowym. Do Saudi Pro League dołączyli między innymi: Ngolo Kante, Karim Benzema, Ruben Neves oraz Sergej Milinoković-Savić. Liga ta stała się teraz bardzo popularna i niewykluczone, że kolejni piłkarze z topowych europejskich klubów zdecydują się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Widząc to podbieranie zawodników, UEFA rozważa wprowadzenie ,,dzikiej karty” klubom z saudyjskiej ligi, aby znane nazwiska mogły dalej występować w Lidze Mistrzów. Zapewne brak niektórych piłkarzy w Champions League spowoduje mniejsze zainteresowanie tymi rozgrywkami.

UEFA rozważa wprowadzenie tzw. "dzikich kart" dla klubów z 🇸🇦 Arabii Saudyjskiej, by umożliwić im grę w Lidze Mistrzów. Ma to mieć związek z transferami piłkarzy na Bliski Wschód i powiększeniem rozgrywek do 36. zespołów. ✍️ Co Wy na taki pomysł❓ ℹ️ "Calcio Mercato" pic.twitter.com/C8OKhwUj4M — Flashscore.pl (@FlashScorePL) July 17, 2023

Nowy format rozgrywek już niedługo

UEFA zmienia format rozgrywek od sezonu 2024/2025. Od tego momentu w Champions League będzie obowiązywał system szwajcarski. Jest to system, w którym wszystkie kluby będą w jednej grupie. Każdy z zespołów rozegra po osiem spotkań. Najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyny z miejsc 9-24 powalczą w dwumeczu o awans. Ponadto w nowym systemie tych rozgrywek, ilość drużyn zostanie zwiększona do 36 zespołów, a nie jak było do tej pory 32.

Fot. PressFocus