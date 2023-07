Inter szuka nowego napastnika, jest trzech kandydatów

Inter po odpuszczeniu transferu Lukaku zaczął poszukiwana nowego napastnika. Nerazzurri monitorują sytuację Alvaro Moraty, Folarina Baloguna i Mehdiego Taremiego. Według ostatnich medialnych doniesień, Hiszpan ma być chętny na powrót do Serie A.

Lukaku skreślony, Correa chętny na Arabię Saudyjską

Inter czekają w najbliższych dniach intensywne dni. Gdy wydawało się, że kadra na przyszły sezon jest już prawie gotowa, to pojawiły się nowe problemy. Nerazzurri zerwali negocjacje z Chelsea po tym jak dowiedzieli się, że Romelu Lukaku interesuje się przenosinami do Juventusu. Z kolei Correa jest otwarty na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Argentyńczyk był czwartym napastnikiem w hierarchii i w 26 meczach Serie A strzelił tylko trzy gole.

Kandydaci Interu na nowego napastnika

Według medialnych doniesień, bardzo blisko przeprowadzki do Interu jest Alvaro Morata. Nerazzurri toczą bój o podpis Hiszpana z Romą, ale napastnik dał zielone światło finaliście Ligi Mistrzów. Za 30-latka Atletico Madryt oczekuje 20 milionów euro.

Kolejnymi kandydatami są Folarin Balogun i Mehdi Taremi. Napastnik Arsenalu jest po bardzo dobrym. Na wypożyczeniu w Reims strzelił aż 21 bramek w Ligue 1 i dorzucił dwie asysty. Według Corriere dello Sport, Amerykanin jest na szczycie listy życzeń Interu. Ma on kosztować około 40 milionów euro.

Jak podaje Gianluca Di Marzio Inter rozważa także w swoich planach Mehdiego Taremiego, o którego stara się Milan. Porto niedawno wyceniło swojego piłkarza na 30 milionów euro. 31-latek został królem strzelców ligi portugalskiej. Strzelił 22 gole i zanotował siedem asyst.

Fot. Pressfocus