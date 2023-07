Oficjalnie: Kim Min-jae dołącza do Bayernu Monachium

Bayern Monachium po odejściu Lucasa Hernandeza musiał znaleźć następce. Bawarczycy szybko znaleźli zastępstwo. Dziś oficjalny profil mistrza Bundesligi ogłosił, że ich nowym piłkarzem został 26-letni Kim Min-jae.

Kim Min-jae w końcu dołączył do Bayernu

Wreszcie, doczekaliśmy się. Po ponad tygodniowym spekulowaniu Kim Min-jae, dzisiaj został oficjalnie nowym zawodnikiem Bayernu Monachium. Wiadome było, że Koreańczyk dołączy do Bawarczyków. Klub z Niemiec już jakiś czas temu aktywował klauzulę sprzedaży zawodnika. Kim trafia do mistrza Niemiec za 50 milionów euro. Jest on następcą Lucasa Hernandeza, który na początku letniego okna transferowego, przeniósł się do PSG. Bayern na francuskim obrońcy zarobił 45 milionów euro.

Welcome to FC Bayern, Minjae Kim! 👋 김민재!!! FC 바이에른에 온 것을 환영합니다! 👋 🔗 https://t.co/dFqCNwNqFs — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 18, 2023

Czy Bayern będzie stać na wygranie Champions League?

Koreański obrońca ostatni sezon miał znakomity. W swoim pierwszym i ostatnim sezonie w Napoli, był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w świetnie dysponowanej drużynie Błękitnych. Napoli wygrało mistrzostwo Serie A, z 16 punktową przewagą nad drugim Lazio. 26-letni stoper będzie miał w Bayernie solidnych kompanów w obronie. W drużynie znajdują się, już Dayot Upamecano oraz Matthijs de Ligt. Thomas Tuhel będzie miał szeroki wachlarz możliwości podczas wybierania jedenastki meczowej. Po wzmocnieniu linii defensywy, Bayern planuje pozyskać topowego napastnika, którego brakuje od czasu gry Roberta Lewandowskiego na Allianz Arenie.

Na szczycie transferowej listy mistrza Bundesligi znajduje się ,Harry Kane. Napastnikowi został rok ważny kontrakt, co napawa optymizmem Bayern przed próbą sprowadzenia piłkarza. Sam zawodnik odnosi się z zamiarem opuszczenia Tottenhamu. Po transferze Kima, gdyby udało się sprowadzić Kane. Bayern byłby brany pod uwagę jako jedn z głównych pretendentów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów.

Fot. PressFocus