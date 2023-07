Raków Częstochowa awansował do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów! To zdecydowanie wiadomość dnia. Medaliki pokonały na wyjeździe Florę Tallinn aż 3:0! Sprawdź, jak wyglądał sam przebieg meczu oraz zobacz gole Rakowa w pierwszej rundzie eliminacji Champions League.

Bezbramkowa pierwsza część gry ze wskazaniem na Raków

Pierwsza połowa spotkania w Tallinnie rozpoczęła się bardziej ofensywnej i otwartej gry Flory niż w Częstochowie. Gospodarze od początku starali się narzucić swoje tempo gry i zaskoczyć mistrzów Polski. Raków jednak szybko przejął inicjatywę i miał swoje pierwsze sytuacje bramkowe. Próbowali Jean Carlos, Łukasz Zwoliński oraz Ben Lederman, jednak żadna z tych prób strzeleckich nie zakończyła się powodzeniem dla częstochowian.

Przez kolejne blisko 15 minut nie działo się praktycznie nic godnego uwagi. W 25. minucie spotkania bardzo groźnie na bramkę Flory Tallinn uderzył właśnie Ben Lederman, jednak Grunvald zdołał obronić ten strzał. Mecz, tak jak pierwsze starcie obu drużyn, był obfity w stałe fragmenty gry. Po jednym z rzutów rożnych doskonałą sytuację miały Medaliki, jednak Grunvald ponownie stał na posterunku. W 42. minucie najlepszą sytuację dla Rakowa po kapitalnej akcji Frana Tudora zmarnował Bartosz Nowak, uderzając w poprzeczkę bramki rywala. Generalnie to drużyna z Częstochowy przeważała w pierwszej odsłonie gry, a Flora starała się ogryzać kontratakami, gdzie brakowało w większości sytuacji decyzji o strzale.

Mocne otwarcie drugiej połowy i awans Rakowa

Raków Częstochowa mocno otworzył drugą część spotkania. Bramkę po kapitalnej asyście Arsenicia zdobył Łukasz Zwoliński, dla którego było to premierowe trafienie w barwach Medalików.

To nie był koniec strzelania przez drużynę z Częstochowy. W 59. minucie do siatki Flory Tallinn ponownie trafił Łukasz Zwoliński. Tym razem kapitalnym rajdem przy linii końcowej i dośrodkowaniem popisał się Fran Tudor, który zaliczył asystę.

Po drugiej bramce dla Rakowa zespół Flory Tallinn mocno się posypał i częstochowianie byli w stanie stwarzać sobie z łatwością kolejne sytuacje bramkowe. Raziła na pewno nieskuteczność Medalików. Być może wynika to z początku sezonu lub też z lekkiego rozkojarzenia, jednak jest pewne, że w kolejnych starciach trzeba to poprawić ten element. Przełamanie przyszło w 85. minucie gry, kiedy to Papanikolau świetnym strzałem w narożnik bramki pokonał młodego bramkarza Flory Tallinn.

Po trzech minutach gry wynik mógł podwyższyć i ustalić Fabian Piasecki, jednak napastnik Rakowa ostatecznie znalazł się na spalonym. Tak wykazała analiza VAR, która cofnęła bramkę. Co ciekawe, wideo weryfikacja została wprowadzona dopiero w tym sezonie do rozgrywek pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Z kim zagra Raków Częstochowa w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów?

Raków w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra ze zwycięzcą pary Qarabag/Lincoln. Będzie to najprawdopodobniej mistrz Azerbejdżanu, który wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe 2:1. Mecz Qarabag – Lincoln już w środę, 19 lipca, o godzinie 18:00.

Fot. PressFocus