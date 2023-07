Seko Fofana dołączył do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo będzie miał nowego kolege w Al-Nassr. Drugi zespół Saudi Pro League minionego sezonu wzmacnia się. Seko Fofana został przedstawiony jako nowy gracz klubu.

Al-Nassr chce zdobyć mistrzostwo

Al-Nassr ma wielkie aspiracje. Zeszły sezon klub zakończył zmagania w lidze na drugim miejscu, ustępując drużynie Al-Ittihad. Ostatni tytuł mistrzowski, klub zdobył w sezonie 2018/2019. W zimowym oknie transferowym do zespołu dołączył Cristiano Ronaldo. Al-Nassr liczył, że transfer Portugalczyka wystarczy aby sięgnąć po kolejne, od 4 lat trofeum. Na nic się to jednak zdało. W obecnym oknie transferowym do klubu dołączył już Marcelo Brozović z Interu Mediolan, za 18 milionów euro. Dziś jako nowy zawodnik Al-Nassr ogłoszony został Seeko Fofana. 28-letni francuski pomocnik trafił z Lens za 19 milionów euro.

Seko Fofana ✖️ Al Nassr. 🟡🔵✔️ Official, confirmed. 🇸🇦 pic.twitter.com/ajGMNh9hNZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

Cristiano Ronaldo może ponownie wystąpić w Lidze Mistrzów

Ronaldo na zakończenie kariery wybrał ligę saudyjską. Transfer do Saudi Pro League przekreślał szansę na bicie jego rekordów w Champions League. Wczoraj UEFA podzieliła się pomysłem ,,dzikiej karty”, która może przyznawać jednemu z zespołów z ligi saudyjskiej, miejsce w Lidze Mistrzów. Na razie jest to tylko pomysł. Gdyby taka reforma została wprowadzona, Cristiano Ronaldo mógłby znów zagrać w Champions League. Razem z Fonaną i Brozoviciem ma większe szanse na zdobycie mistrzostwa niż miało to miejsce rok temu.

Fot. PressFocus