Przed nami już kolejna odsłona gali FAME MMA, która tym razem zawita do stolicy dolnego śląska, czyli Wrocławia. Koniecznie rezerwujcie piątkowy wieczór tj. 20.07.2023 roku od godziny 19:30, bo wtedy jest zaplanowany oficjalny start gali. Już na poniedziałkowej konferencji nie brakowało emocji, a śledziło ją ponad 160 tysięcy osób na Youtube. „Daro Lew” chcąc wyprowadzić z równowagi Piotra Świerczewskiego sypnął mu w oczy pieprzem, co spotkało się z negatywnym odzewem ze strony widzów. Zaplanowano dziesięć walk, w tym dwie główne: Filip „Filipek” Marcinek przeciwko Marcinowi Dubielowi oraz Jakub Kubańczyk Flas z Alberto Simao.

BETCLIC MA WYŁĄCZNOŚĆ NA OFERTĘ BUKMACHERSKĄ NA FAME MMA Friday Arena 1

Karta walk jak przy każdej odsłonie jest wypełniona głośnymi nazwiskami. Medialnie na pewno uwagę kibiców przykuwa pojedynek Piotra Świerczewskiego z Dariuszem „Daro Lew” Kaźmierczukiem. Aby dotrzeć do każdego widza zawsze w karcie znajduje się pojedynek kobiet, ale także mamy debiutantów. Włodarze FAME MMA zdają sobie sprawę, że będą musieli napracować się przy następnych odsłonach, ponieważ na horyzoncie jest Clout MMA, a w międzyczasie gala PRIME MMA. A każdej organizacji chodzi o to, żeby sprostać oczekiwaniom widzów.

FAME MMA Friday Arena 1 – typy bukmacherskie

Pod analizę na naszym kuponie bierzemy dwie walki wieczoru, które powinny dostarczyć nam sporo emocji. Wbrew kursom obstawiamy wygraną Alberto nad Kubańczykiem w pojedynku wieńczącym wieczór. W drugim starciu zgadzamy się z bukmacherami i uważamy, że Filipek nie ma większych szans z Marcinem Dubielem i walka nawet nie odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym i zakończy się szybciej.

Jakub „Kubańczyk” Flas vs Alberto Simao – typy bukmacherskie

Obaj zawodnicy słyną z mocnego charakteru i mocnej głowy, więc tutaj nie ma mowy o lekkim czy pojedynczym ciosie, który szybko zakończy walkę. Kubańczyk to były mistrz FAME MMA w dywizji średniej i notuje bilans 3 zwycięstw: „Boxdel”, Malczynski i „L-Pro”. A warto wziąć pod uwagę, że Jakub swoją ostatnią walkę stoczył dwa lata temu. Alberto z kolei wygrał na punkty z Marcinem Dubielem, po bardzo dobrym pojedynku, gdzie zaimponował szybkością i kondycją. A moim zdaniem to będzie miało kluczowe znaczenie w tym pojedynku. „Zgasił mu światło” też Tybori, ale jak sam mówił kompletnie źle to rozegrał i zlekceważył przeciwnika. W tym starciu będzie miał także przewagę fizyczną, bo jest aż o 19 centymetrów wyższy od swojego przeciwnika, ale także zasięg rąk o 23 centymetrów dłuższy. Stawiam na Alberto.

Filip „Filipek” Marcinek vs Marcin Dubiel – typy bukmacherskie

Czuję respekt do obu zawodników, mają już spore doświadczenie w klatce, ale Marcin Dubiel robi naprawdę niesamowite postępy i z każdą jego walką widać ten progres. Zasięg i wzrost po stronie Marcina, fizycznie również góruje nad swoim przeciwnikiem. Dla niego na pewno nie będzie problemu walczyć w K-1, a doskonale pokazała to walka z „PashąBicepsem”, gdzie obaj panowie podarowali się nawzajem wieloma potężnymi ciosami na samym początku walki. Filip ostatnią wygraną zanotował z wszystkim doskonale znanym „Daro Lwem”, ale nie oszukujmy się to nie liga Marcina Dubiela, który walczył do tej pory z o wiele mocniejszymi rywalami. Uważam, że nie będzie tutaj pełnego dystansu i Marcin zakończy przed czasem.

Kursy bukmacherskie FAME MMA Friday Arena 1: Kubańczyk vs Alberto

Oferta zakładów bukmacherskich Betclic na FAME MMA Friday Arena 1: Piotr Edzio Bylina vs Kornel Koro Regel 3,10 1,28 Aleksandr Sasha Muzheiko vs Dawid Malczyński 2,75 1,35 Olga „Nanami Chan” Sałacka vs Elizabeth Lizi Anorue 4,75 1,12 Piotr „Tybori” Tyburski vs Tomasz „Zadyma” Gromadzki 2,00 1,68 Dominik Jaxu Jax vs Adrian Medusa Salamon 4,00 1,18 Piotr „Świr” Świerczewski vs Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk 1,40 2,55 Michał „Wampir” Pasternak vs Paweł „Księżniczka” Tyburski 1,38 2,65 Jose Josef Bratan Simao vs Kuba Nowaczkiewicz 1,90 1,75 Filip „Filipek” Marcinek vs Marcin Dubiel 4,00 1,18 Alberto Simao vs Jakub „Kubańczyk” Flas 1,40 2,60

Gdzie obstawiać FAME MMA Friday Arena 1: Kubańczyk vs Alberto

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA Friday Arena 1

Aby obejrzeć galę FAME MMA Friday Arena 1 musisz wykupić dostęp PPV na stronie https://famemma.tv/. W cenie 34,99 zł dostępna transmsja w jakości 720p, natomiast za 39,99 zł otrzymasz full HD.

