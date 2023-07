Rekordowa prezentacja Messiego w Interze Miami

Leo Messi został w nocy z niedzieli na poniedziałek przedstawiony jako nowy piłkarz Interu Miami. Było to niezwykle huczne wydarzenia, a Argentyńczyk pobił kolejny rekord.

Leo Messi pobił kolejny rekord, tym razem podczas prezentacji

Jeden z najgłośniejszych transferów trwającego okienka został potwierdzony. Leo Messi trafił do Interu Miami. W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się prezentacja Argentyńczyka. Wydarzenie rozpoczęło się z dwugodzinnym opóźnieniem ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Leo Messi będzie grał z numerem 10. Argentyńczyk ma zadebiutować 22 lipca w meczu z Cruz Azul.

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Film z prezentacji Leo Messiego zanotował aż 3,5 miliarda wyświetleń! Pobił tym samym kolejny rekord w swojej karierze. Finały NBA miały oglądalność sięgającą 57 milionów.

Starzy znajomi

Nie tylko Leo Messi dołączył do Interu Miami. Potwierdzony został także Sergio Busquets, którego też zaprezentowano podczas tego wydarzenia co Argentyńczyka. Jak informują media, a między innymi Fabrizio Romano, do tej dwójki dołączy wkrótce kolejny piłkarz związany z Barceloną. Transfer Jordiego Alby jest kwestią czasu.

Fot. intermiamicf.com